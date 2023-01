Schreuder houdt geen rekening meer met terugkeer Ziyech bij Ajax

Vrijdag, 6 januari 2023 om 14:58 • Rian Rosendaal • Laatste update: 15:18

Hakim Ziyech keert deze transferperiode zo goed als zeker niet terug bij Ajax. Alfred Schreuder verklaart vrijdag op de persconferentie dat de aanvallende middenvelder van Chelsea momenteel geen optie is in de Johan Cruijff ArenA. De trainer van Ajax denkt daarnaast dat Ziyech, die tot medio 2025 vastligt in Londen, momenteel niet te betalen is voor de Amsterdamse club. De Telegraaf meldde onlangs dat Ajax nog steeds zoekt naar versterking voor de rechtsbuitenpositie.

"Ik denk dat we voorin goed bezet zijn", benadrukt Schreuder vrijdag op het persmoment voorafgaand aan de hervatting in de Eredivisie tegen NEC van zondag. "Iedereen weet dat Hakim een geweldige speler is, maar hij heeft ook een prijskaartje. Daar ligt momenteel niet onze prioriteit." Ziyech werd vorig jaar zomer al gelinkt aan een terugkeer bij Ajax, dat destijds niet van de grond kwam. Een halfjaar later lijkt een tweede dienstverband van de international van Marokko in Amsterdam definitief uitgesloten.

Journalist Ben Jacobs van CBS Sports meldde voor de feestdagen nog dat Ziyech het 'geweldig zou vinden' om deze winter terug te keren bij Ajax, mits er een goed bod binnenkomt bij Chelsea. Eerder was ook AC Milan concreet voor de 29-jarige spelmaker van Chelsea, maar die interesse zou inmiddels bekoeld zijn.

Ziyech kan onder manager Graham Potter niet rekenen op een vaste plaats bij the Blues. De aanvallende middenvelder, die met Marokko de halve finale haalde op het WK, had donderdagavond wel een basisplaats tegen Manchester City. De voormalig Ajacied werd voortijdig naar de kant gehaald door Potter en Chelsea verloor uiteindelijk met 0-1.