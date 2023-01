De Telegraaf wijst slachtoffer aan van ‘jarenlang falend beleid’ bij PSV

Donderdag, 5 januari 2023 om 07:38 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 08:08

Ruud van Nistelrooij is de dupe geworden van jarenlang falend beleid in het Philips Stadion, zo stelt De Telegraaf. De 46-jarige oefenmeester zag deze winter met Cody Gakpo zijn grootste smaakmaker vertrekken en heeft daarmee de titelkansen zien slinken. Door de verkoop van de buitenspeler aan Liverpool zit PSV weer iets ruimer in de jas. Vanuit sportief oogpunt is het vertrek van de Oranje-international 'rampzalig', zo stelt het dagblad.

Van Nistelrooij had zichzelf een hele goed dienst kunnen bewijzen door in augustus ten koste van Rangers door te stoten tot de groepsfase van de Champions League. Dit gebeurde niet, waardoor een gat in de financiële huishouding ontstond. Een verkoop van Gakpo had dat gat meteen kunnen dichten, maar toenmalig technisch directeur John de Jong stak daar een stokje voor. Deze winter kwam het alsnog tot een transfer. De clubleiding durfde de gok niet te nemen om nog een halfjaar te wachten en besloot toe te happen op de maximaal vijftig miljoen euro van Liverpool.

"Na jaren van oplopende kosten zonder sportieve revenuen in de vorm van kampioenschappen en kwalificatie voor de Champions League, moet de jaarrekening gered worden door klappers op de transfermarkt", stelt De Telegraaf. "Waar in het verleden (2014, red.) voorganger Phillip Cocu wél de wind in de zeilen kreeg, toen PSV besloot te investeren in de titelkansen door sterkhouders Memphis Depay en Georginio Wijnaldum ondanks de lokroep van geïnteresseerde clubs nog een jaar binnenboord te houden, daar ziet Van Nistelrooy zo’n scenario halverwege in duigen vallen."

Na de klinkende oefenzege op AC Milan - PSV won vrijdag in eigen huis met 3-0 van de Italiaanse grootmacht bij de laatste test voor de hervatting van de Eredivisie - sprak Van Nistelrooij al zijn teleurstelling uit over het vertrek van Gakpo. "Het doet pijn als trainer. Je wil met de best mogelijke selectie strijden voor het hoogst haalbare. Dat loopt een tik op", aldus de beginnend coach. "Het is duidelijk dat je inlevert als je je beste speler, met het hoogste rendement van Nederland, verliest. Dat doet niks met de ambities, maar dat verkleint wel de kans."