Gianni Infantino krijgt de wind van voren na selfies bij de kist van Pelé

Dinsdag, 3 januari 2023 om 14:05 • Guy Habets

Gianni Infantino heeft zich van zijn slechtste kant laten zien. De voorzitter van de wereldvoetbalbond FIFA was aanwezig bij de wake voor de overleden Pelé en vestigde daar de aandacht op zijn persoon door selfies te nemen met aanwezigen naast de open kist van de Braziliaanse voetballegende. Dat is hem op veel kritiek komen te staan.

De open kist van Pelé stond op de middenstip in het stadion van Santos, waar mensen de Braziliaan de laatste eer konden bewijzen tijdens een wake. Infantino was een van de duizenden aanwezigen tijdens de openbare ceremonie, maar werd gezien toen hij vlak naast de doodskist poseerde voor foto's met andere bezoekers. Ook maakte hij selfies met gasten. Dat kwam de voorzitter van de FIFA op een storm aan online kritiek te staan. Het woord 'schande' werd vaak gebruikt en een Twitteraar vroeg zich af 'wat er toch mis is met deze man'.

Infantino recreating the funeral selfie meme ??????? pic.twitter.com/VmCKBcdsQE — M•A•J (@Ultra_Suristic) January 3, 2023

Eerder ging Infantino in gesprek met Marcia Aoki, de weduwe van Pelé, en oudste zoon Edinho. De Zwitser liet onder meer optekenen dat ieder land ter wereld een voetbalstadion naar de Braziliaan zou moeten vernoemen en betuigde ook zijn respect. "Pelé is voor altijd. Hij is een wereldwijd icoon voor het voetbal en alle generaties die nog gaan komen zouden moeten weten en onthouden wie deze man was en wat hij betekende. De droefenis is enorm."

Pelé overleed op 29 december van het vorig jaar op 82-jarige leeftijd aan darmkanker. De Braziliaan wordt algemeen beschouwd als een van de beste voetballers aller tijden. Hij werd drie keer wereldkampioen met Brazilië, is nog altijd topscorer aller tijden van het nationale elftal en maakte ook een karrenvracht aan doelpunten voor zijn club Santos. O Rei, die erom bekendstond naar zichzelf te verwijzen in de derde persoon, was drie keer getrouwd en laat meerdere kinderen na.