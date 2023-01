Ten Hag zegt voormalig Feyenoord-target te overwegen als noodoplossing

Dinsdag, 3 januari 2023 om 14:01 • Tom Rofekamp

Erik ten Hag sluit het niet volledig uit dat hij Amad Diallo terugroept van zijn huurperiode bij Sunderland. De twintigjarige buitenspeler gooit hoge ogen in de Championship, terwijl Manchester United kampt met spelerschaarste op de vleugels. Ten Hag ziet Diallo echter grote stappen zetten bij zijn tijdelijke werkgever, en wil zijn ontwikkeling niet in de weg staan.

Manchester United zit na het vertrek van Cristiano Ronaldo niet ruim in zijn aanvallers. Marcus Rashford, Anthony Martial, Antony en Alejandro Garnacho wedijveren momenteel om de voorste drie posities, terwijl Jadon Sancho werkt aan zijn fitheid. Anthony Elanga is dit seizoen op het tweede plan beland en staat op de nominatie om verhuurd te worden. Mede vanwege dat alles kreeg Ten Hag op de persconferentie voor het duel met Bournemouth een vraag over het eventuele terugroepen van Diallo.

De Ivoriaan, die afgelopen seizoen een dijkwetsuur een streep door een verhuur aan Feyenoord zag zetten, maakt namelijk indruk bij Sunderland. Met zes goals in negentien optredens is hij momenteel de op twee na productiefste speler van the Black Cats. "We overwegen alles, zolang het onze selectie versterkt", reageerde Ten Hag dan ook op de vraag. De Tukker plaatste echter direct een kanttekening. "Tegelijkertijd ben ik een beetje terughoudend omdat ik het proces niet stop wil zetten. Hij zet enorme stappen daar, daar ben ik erg blij mee."

Mocht Diallo daadwerkelijk worden teruggehaald, betekent dat goed nieuws voor de jongeling. Het houdt namelijk in dat Ten Hag hem rijp acht voor de basis. "Ik weet dat ze ervaring nodig hebben, jonge spelers. Wanneer we besluiten hem terug te halen, moet het een speler zijn die in de basis kan beginnen, of er tenminste om kan meedingen", sprak de oefenmeester klare taal. Diallo werd twee jaar geleden voor 21,3 miljoen euro overgenomen van Atalanta. Sindsdien kwam hij tot negen optredens voor the Red Devils, waarin hij één keer het net wist te vinden. Hij werd eind vorig seizoen na het herstel van zijn blessure nog kortstondig verhuurd aan Rangers.