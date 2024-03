Speler verwijdert al zijn United-foto's en voedt speculaties met cryptische zin

Amad Diallo heeft alles wat met Manchester United te maken heeft van zijn Instagram-account verwijderd, zo hebben oplettende supporters opgemerkt op X. In de bio op X van de 21-jarige Ivoriaan, die op X wel een video uit de kleedkamer van afgelopen weekend heeft laten staan, staat nu: ‘Dit alles zal eindigen.’

Diallo keerde afgelopen zomer terug van een verhuurperiode bij Sunderland, maar heeft sindsdien nauwelijks minuten gemaakt voor Manchester United. De linkspoot raakte in augustus geblesseerd aan zijn knie, waardoor hij ruim vier maanden aan de kant stond en 22 wedstrijden van the Red Devils moest missen.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

De viervoudig international van Ivoorkust maakte op 30 december zijn rentree in het uitduel met Nottingham Forest (2-1), maar bleef in de daaropvolgende acht wedstrijden zes keer zonder in te vallen op de bank zitten. Tegen Fulham (1-2 verlies) kwam hij tien minuten voor tijd in het veld, terwijl hij tegen Tottenham Hotspur (2-2) niet bij de selectie zat.

Enkele weken geleden speelde Diallo zeventien minuten mee in het FA Cup-duel met Forest (0-1 zege), maar hij lijkt zelf niet blij te zijn met de kansen die hij krijgt van Ten Hag. Op X hebben Manchester United-supporters opgemerkt dat alle posts die te maken hebben met the Mancunians op Instagram verwijderd zijn door de rechtsbuiten. Op X staat alleen nog een video vanuit de kleedkamer van afgelopen weekend.

Met name de bio van Diallo op X, waar ‘dit alles zal eindigen’ in staat, leidt tot veel speculatie onder de supporters. De teller staat dit seizoen pas op 63 speelminuten verspreid over 3 duels voor de buitenspeler. Ten Hag geeft doorgaans de voorkeur aan Alejandro Garnacho op de rechtsbuitenpositie, waar Antony de laatste tijd vaak als invaller fungeert.

Diallo werd in januari 2021 voor iets meer dan twintig miljoen euro overgenomen van Atalanta en kreeg de eerste periode de tijd en ruimte om te wennen aan zijn nieuwe omgeving in Manchester. Een jaar later werd hij voor zes maanden verhuurd aan Rangers, waar hij in dertien duels drie keer scoorde.

In de zomer van 2022 werd hij een jaar gestald bij Sunderland, waar hij een uitstekende indruk maakte en in 42 wedstrijden goed was voor 14 doelpunten en 4 assists. De Ivoriaan werd toen verkozen tot PFA Fans’ Player of the Year en Sunderland Young Player of the Year.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties