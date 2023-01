‘Eerste bod van Ajax op doelwit nummer één naar de prullenbak verwezen’

Dinsdag, 3 januari 2023 om 09:32 • Paul Jeursen • Laatste update: 10:00

Villarreal heeft een eerste bod van Ajax op Gerónimo Rulli afgewezen, zo meldt Relevo. De Amsterdammers zijn op zoek naar een nieuwe eerste doelman en hebben hun oog laten vallen op de kersverse wereldkampioen. Alhoewel Villarreal bereid is te onderhandelen met Ajax over een eventuele overstap, zal een toekomstig bod flink hoger moeten zijn, daar vraag en aanbod nog ver van elkaar verwijderd zijn. Rulli zou een overstap naar Amsterdam zelf wel zien zitten.

Ondanks dat Rulli geen minuut speelde voor zijn land Argentinië op het WK in Qatar, ligt hij goed in de markt. Er zijn meerdere clubs die de dertigjarige sluitpost over willen nemen, weet Relevo. Volgens de Spaanse sportkrant is Ajax al een paar dagen in contact met el Submarino Amarillo en is er dus een eerste bod bij hen neergelegd. Hoe hoog dat was is niet bekendgemaakt, maar het was voor de Spanjaarden echter ontoereikend. Villarreal wil graag met Ajax om de tafel, er zal dan echter wel meer geld op tafel moeten komen.

Dat Ajax met een nieuw bod gaat komen is vrij waarschijnlijk. Volgens Relevo is de Argentijn ‘doelwit nummer één’ voor de regerend landskampioen. Het is overigens niet de eerste keer dat de Ajax hun zinnen zetten op een keeper uit de regio Valencia. Afgelopen zomer waren zij zeer geïnteresseerd in Giorgi Mamardashvili van Valencia. Ook Odisseas Vlachodimos (Benfica) en Andries Noppert (sc Heerenveen) werden eerder al genoemd in Amsterdam.

Rulli werd door Villarreal in 2020 voor vijf miljoen euro overgenomen van Real Sociedad. Inmiddels speelde hij 80 wedstrijden voor de club uit Vila-real waarin hij 34 keer de nul hield. Transfermarkt schat de waarde van Rulli in op tien miljoen euro. De Argentijn, die vier interlands achter zijn naam heeft staan, zou zelf graag de overstap naar Amsterdam maken, maar ligt nog tot en met medio 2024 vast bij Villarreal.