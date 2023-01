Manchester United ziet huurdeal eindigen na 4 maanden en 180 minuten

Zondag, 1 januari 2023 om 13:53 • Rian Rosendaal • Laatste update: 14:08

Martín Dubravka keert na vier maanden terug bij Newcastle United, zo maakt de nummer drie in de Premier League zondag wereldkundig. De 33-jarige doelman werd op 1 september, Deadline Day, op huurbasis overgenomen door Manchester United, met daarbij een optie tot koop van circa zes miljoen euro bij een bepaald aantal gespeelde wedstrijden. Na enkele maanden echter zwaait manager Erik ten Hag de ervaren doelman alweer uit, daar zijn werkgever de verhuurperiode per direct heeft stopgezet.

Manchester United bedankt Dubravka in een kort bericht op de website voor zijn bijdrage en wenst hem succes voor de toekomst. Newcastle United meldt dat de Slowaakse routinier de concurrentiestrijd aangaat met eerste keus Nick Pope, die zaterdag tegen Leeds United (0-0) voor de negende keer dit seizoen de nul wist te houden. Dubravka kwam tot dusver tot 130 optredens voor the Magpies. Hij werd in januari 2018 gehuurd van Sparta Praag en later voor vier miljoen euro definitief binnengehaald. In het seizoen 2019/20 werd de keeper uitgeroepen tot Speler van het Jaar.

Dubravka repte na het ondertekenen van het huurcontract bij Manchester United nog over 'een heel speciaal moment in zijn loopbaan'. De gehuurde doelman kreeg onder Ten Hag echter amper de kans om zich te bewijzen. Dubravka kwam alleen in actie in twee wedstrijden in de EFL Cup: tegen Aston Villa (4-2 winst) en Burnley (2-0 winst). In de Premier League en Europa League zat speeltijd er niet in voor de reservekeeper, die David De Gea voor zich moest dulden op Old Trafford. Daarnaast was er de concurrentie van Tom Heaton, waardoor Dubravka soms zelfs derde keus was.