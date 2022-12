Ruud van Nistelrooij stelt PSV-fans gerust met uitspraken na oefenzege

Zaterdag, 31 december 2022 om 08:10 • Tom Rofekamp

Er gaat in januari niemand meer vertrekken bij PSV, belooft Ruud van Nistelrooij. De 46-jarige oefenmeester zag met Cody Gakpo al een sleutelspeler richting uitgang wandelen en wil de rest van zijn selectie intact houden. Dat betekent dat ook de zeer gewilde Noni Madueke en Ibrahim Sangaré nog minimaal een halfjaar in het Philips Stadion zullen blijven. Of er nog een vervanger voor Gakpo komt, durft Van Nistelrooij echter nog niet te zeggen.

Het ging na afloop van de klinkende oefenzege op AC Milan (3-0) vooral over de stand van zaken op transfergebied in het Philips Stadion De verkoop van Cody Gakpo, die voor maximaal 45 miljoen euro naar Liverpool vertrekt, 'was niet meer tegen te houden' volgens Van Nistelrooij. "Waar vind je een speler met zo'n rendement terug? Die is niet te vinden", betoogde de Geffenaar, die tevens wees op de financiële situatie waarin PSV zich bevindt. "Die financiële stabiliteit, daar willen we allemaal aan werken. Dan kunnen we in de toekomst zeggen dat we alleen in de zomer transfers doen en een heel seizoen aan de slag gaan met een selectie. Nu was de situatie helaas anders", aldus Van Nistelrooij.

De keuzeheer zette daarop een pertinente streep door méér uitgaande transfers. Sangaré en Madueke, die naar verluidt door tal van Premier League-clubs begeerd worden, moeten dus minimaal tot de zomer wachten. "Er kan niemand meer weg", zei Van Nistelrooij, die daarentegen niet kon beloven of er nog ingaande mutaties zullen plaatsvinden. "Wij hebben met Anwar El Ghazi een speler voor de positie van Cody, maar hebben ook nog andere mogelijkheden in de selectie. Ismael Saibari kan er ook spelen. We zullen zeker kijken naar de buitenkansjes op de transfermarkt in de komende periode. Het is afwachten wat er voorbijkomt."

Algemeen directeur Marcel Brands sloot eerder vrijdag al uit dat Jesper Karlsson als vervanger van Gakpo naar Eindhoven komt. "Het is een goede speler, maar hij staat niet op ons lijstje", zei de bestuurder over de aanvaller van AZ, die naar verluidt twintig miljoen euro moet kosten. Ook de naam Donyell Malen zingt rond in Eindhoven. Brands noemt de spits van Borussia Dortmund 'een héél goede speler', maar geeft als kanttekening dat hij pas net uit Eindhoven vertrokken is. Volgens Fabrizio Romano is PSV al in vergevorderde onderhandelingen met Molde FK over tweevoudig Noors international Ola Brynhildsen, al ontkent de hoofdscout van de club dat er contact is met de Eindhovenaren.