Gerónimo Rulli doet uitspraken over de vermeende interesse van Ajax

Donderdag, 29 december 2022 om 21:26 • Guy Habets

Gerónimo Rulli heeft gereageerd op de vermeende interesse van Ajax in zijn persoon. De Amsterdammers zijn op zoek naar een nieuwe keeper en zouden Rulli, de eerste doelman van Villarreal, bovenaan het wensenlijstje hebben gezet. In gesprek met Marca reageerde Rulli voor het eerst op de belangstelling.

De dertigjarige Argentijn, die als tweede keeper in de selectie van la Albiceleste zat en dus wereldkampioen werd in Qatar, wil in ieder geval benadrukken dat hij gelukkig is bij Villarreal. Toch wil Rulli ook wel wat zeggen over de vermeende interesse van Ajax. "Ik moet zeggen dat ik niet heel erg goed op de hoogte ben van de situatie", zegt hij tegen Marca. "De club moet er maar over beslissen, want ik heb hier nog een contract. Het is aan hen."

Het is nog maar de vraag of Villarreal inderdaad mee wil werken aan een transfer. El Submarino Amarillo wil zijn eerste keeper, die nog tot en met medio 2024 vastligt, liever niet kwijt. Daarnaast schrijft AS dat Ajax geschrokken is van de salariseisen van Rulli, die meer vraagt dan de Amsterdammers hadden verwacht. Mocht het binnenhengelen van de Argentijn niet mogelijk zijn, komen naar verluidt keepers als David Raya en Altay Bayindir in beeld. Raya speelt bij Brentford, Bayindir voor Fenerbahçe.

Alfred Schreuder kiest bij Ajax dit seizoen doorgaans voor Remko Pasveer (39), met Maarten Stekelenburg (40) en Jay Gorter (22) als back-up. Dat Ajax een nieuwe doelman zoekt is al langer bekend. Het Parool meldde dat sc Heerenveen minstens tien miljoen euro verlangt voor WK-ganger Andries Noppert. Voetbal International voegde zaterdag toe dat de keeper van Oranje waarschijnlijk niet naar Ajax zal worden gehaald.