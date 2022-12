Feyenoord-huurling Azarkan speelt zich in de kijker bij scouts uit topcompetitie

Donderdag, 29 december 2022 om 16:14 • Wessel Antes

Udinese houdt Feyenoorder Marouan Azarkan nauwlettend in de gaten, zo meldt 1908.nl. De 21-jarige buitenspeler speelt dit seizoen op huurbasis voor stadgenoot Excelsior en heeft de Serie A-club overtuigd van zijn kwaliteiten. Het is goed mogelijk dat Udinese zich op korte termijn gaat melden voor Azarkan, die in De Kuip nog vastligt tot medio 2024.

Excelsior huurt Azarkan dit seizoen opnieuw van Feyenoord. Vorig seizoen speelde de flegmatieke buitenspeler een belangrijke rol in de promotie van de Kralingers naar de Eredivisie. Inmiddels heeft Azarkan al 49 officiële wedstrijden voor Excelsior achter zijn naam staan, waarin hij goed was voor zestien doelpunten en hetzelfde aantal assists. Met dat gemiddelde heeft de creatieve linkspoot zich in de kijker gespeeld bij Udinese, dat Azarkan zelfs meermaals in het echt heeft bekeken.

Udinese bekeek Azarkan eerst op 5 november, toen Excelsior thuis met 0-1 onderuit ging tegen sc Heerenveen. Vervolgens was de Italiaanse club ook aanwezig bij de Rotterdamse stadsderby, die met 5-1 werd gewonnen door Feyenoord. In dat duel leverde Azarkan een prachtige assist op Kenzo Goudmijn, waardoor de Kralingers op voorsprong kwamen. Uiteindelijk won Feyenoord die wedstrijd alsnog overtuigend, waardoor de koppositie in de Eredivisie momenteel een feit is.

1908.nl denkt dat een vertrek van Azarkan naar het buitenland best aannemelijk is. De buitenspeler bevestigde na de wedstrijd in De Kuip tegenover RTV Rijnmond nog dat hij tijdens zijn verhuurperiode amper contact heeft met Feyenoord. Toch hoopt Azarkan nog steeds op een kans bij de Stadionclub. “Nu laat ik bij een mindere club dan Feyenoord ook gewoon zien dat ik het niveau aankan. Ik denk dat het alleen nog maar beter zal gaan als ik bij een club als Feyenoord zou spelen. Ik hoop dat ik de kans krijg. Dan ga ik mezelf ook hier laten zien.”