Hakim Ziyech mag plotseling toch nog hopen op een kans bij Chelsea

Zaterdag, 24 december 2022 om 11:15 • Guy Habets • Laatste update: 11:23

De rol van Hakim Ziyech bij Chelsea is nog niet uitgespeeld. Dat zegt Graham Potter, de trainer van the Blues. De Marokkaans international maakte indruk op het WK en daar is Potter maar wat blij mee. Hij adviseert zijn speler om geduld te hebben, omdat de kans bij Chelsea nog kan komen voor Ziyech.

Het gonst van de geruchten rond de stilist uit Dronten, die een goed WK zou willen gebruiken om een transfer te maken. Daar is het echter nog niet van gekomen en wat Potter betreft blijft Ziyech gewoon op Stamford Bridge voetballen. "We weten hier bij Chelsea wat hij kan en we hebben hem er graag bij. Ik heb met Hakim gesproken, omdat er altijd spelers zijn die niet bij de eerste elf zitten en dan geduldig moeten zijn. Dat hem ik hem gezegd. Ik ben in elk geval wel blij voor hem dat hij zo veel gespeeld heeft op het WK en dat hij zijn land geholpen heeft."

AC Milan is al een tijdje geïnteresseerd in de diensten van Ziyech, maar lijkt onlangs definitief misgegrepen te hebben. Het was bereid om de voormalig Ajacied tot het einde van dit seizoen te huren en dan vijftien miljoen euro over te maken, zodat Ziyech vanaf volgend seizoen ook eigendom is van I Rossoneri. De salariseisen van Ziyech vormden echter een te groot struikelblok. Het gevraagde jaarsalaris van acht miljoen was Milan te gortig en daarna is het stil geworden.

Even leek het erop dat Ziyech afgelopen zomer terug zou keren bij Ajax. De Amsterdammers zagen hem graag komen als vervanger van de naar Manchester United vertrokken Antony, maar van een hereniging kwam het niet. Het ontslag van Thomas Tuchel moest uitkomst bieden voor Ziyech, daar hij onder de Duitser amper aan spelen toekwam afgelopen seizoen. Zijn opvolger Potter lijkt het echter ook niet in hem te zien zitten. Dit seizoen bleef het aandeel van Ziyech bij Chelsea beperkt tot vijf optredens in de Premier League, waarvan slechts één keer als basisspeler.