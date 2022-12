Ten Hag kijkt verder dan Gakpo en plaatst ook Ajacied op winters wensenlijstje

Maandag, 19 december 2022 om 11:02 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 11:02

Erik ten Hag heeft opnieuw een speler van Ajax op zijn wensenlijstje geplaatst, meldt The Athletic. De manager van Manchester United heeft zijn pijlen onder meer gericht op Cody Gakpo, maar houdt ook de verrichtingen van Mohammed Kudus nauwlettend in de gaten. De Ghanees beleefde een uitstekend WK in Qatar en lijkt zelf al met zijn hoofd bij een nieuwe club te zitten. Kudus kan rekenen op belangstelling uit de Premier League, Bundesliga en de Ligue 1.

Gakpo lijkt de belangrijkste kandidaat om deze winter de gelederen te versterken bij United. De aanvaller van PSV kende net als Kudus een succesvol WK en zou zomaar de overstap kunnen maken naar de Premier League. Ondertussen worden echter ook de verrichtingen van de Ajacied nauwlettend in de gaten gehouden. Kudus hoeft bij Alfred Schreuder nog altijd niet te rekenen op het volste vertrouwen en zou zelf wel oren hebben naar een vroegtijdig vertrek.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Uitgerekend Ten Hag haalde Kudus in 2020 van het Deense Nordsjaelland naar Ajax. Ook toen hengelde United al naar de diensten van de linkspoot, schreef Ekstra Bladet destijds. Kudus raakte in zijn beginperiode bij Ajax echter zwaar geblesseerd aan de knie en heeft Ten Hag nauwelijks kunnen terugbetalen voor zijn vertrouwen. Onder Schreuder lukte dat ook maar mondjesmaat. De Barnevelder posteerde hem dit seizoen met wisselend succes als spits, rechtsbuiten en nummer 10.

Kudus maakt desondanks tot dusver zijn beste seizoen door in Amsterdamse dienst. In totaal staat de teller op 63 wedstrijden in alle competities sinds zijn komst twee jaar geleden. Daarin wist hij vijftien keer te scoren en schreef hij zes assists op zijn naam. Kudus zal zelf graag herenigd willen worden met Ten Hag, al is het de vraag of Ajax dat verzoek gaat inwilligen. Met Daley Blind staat ook al een andere speler op het punt om deze winter te vertrekken. De verdediger annex middenvelder kan naar het Royal Antwerp van Marc Overmars en Mark van Bommel.

Kudus heeft ondanks de uitschakeling van Ghana in de groepsfase van het WK persoonlijk een glansrijk toernooi achter de rug. De technicus scoorde tweemaal in de 2-3 overwinning op Zuid-Korea en was ook tegen Portugal een van de uitblinkers aan de zijde van the Black Stars. Teamgenoot Iñaki Williams liet zich al lovend over hem uit, en betoogde zelfs dat Ajax 'te min voor Kudus begint te worden'. Volgens The Athletic heeft de 21-voudig international zijn zinnen gezet op een vertrek in januari en is er aan belangstelling geen gebrek.