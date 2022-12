‘Gebrainwashte’ Wenger krijgt flinke kritiek: ‘De meest stomme uitspraken'

Vrijdag, 16 december 2022 om 10:21 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 10:44

Stale Solbakken uit felle kritiek op Arsène Wenger. De bondscoach van Noorwegen stelt dat de voormalig manager van Arsenal gebrainwasht is door de FIFA. “Ik huiver als ik zo'n intelligente man nu de meest stomme uitspraken hoor doen”, aldus Solbakken.

Wenger, die hoofd voetbalontwikkeling bij de FIFA en leider van de technische commissie is, stelde onlangs dat nationale ploegen die voor en tijdens het WK een politiek statement maakten, slechter presteerden op het mondiale eindtoernooi in Qatar dan de de landen die zich puur op voetbal hadden gefocust. Wenger doelde onder meer op Denemarken en Duitsland. De Denen speelden op het WK in opvallend sobere shirts als protest tegen Qatar en de mensenrechtensituatie daar, terwijl Duitsland voor de eerste WK-wedstrijd tegen Japan (1-2 verlies) op de teamfoto als statement met de hand voor de mond op de foto ging.

“Het is schrikbarend om mensen uit de voetbalwereld, tegen wie wij altijd zo hebben opgekeken, dit te horen zeggen”, zegt Solbakken bij TV2. “Ik huiver als ik zo'n intelligente man nu de meest stomme uitspraken hoor doen. Hij is op een bepaalde manier gebrainwasht”, waarmee de bondscoach van Noorwegen doelt op het werk dat Wenger doet voor de FIFA. “Er is op dit moment een polarisatie gaande, en ik ben bang dat het nog erger gaat worden.” Wenger sprak eerder ook zijn steun uit voor het WK in Qatar en verdedigde vorig jaar eveneens het idee van de FIFA om tweejaarlijks een WK te organiseren.

Wenger maakte de controversiële opmerking over de politieke statements na de groepsfase van het WK. “Als je deelneemt aan een WK, weet je dat je de eerste wedstrijd niet mag verliezen. De landenteams die de ervaring hebben met het presteren op toernooien, zoals Frankrijk en Engeland, speelden goed in hun eerste groepswedstrijd. Dat waren ploegen die mentaal klaar waren voor het WK, ze focusten zich op het toernooi en niet op de politieke statements”, aldus Wenger. Duitsland wist zich na de verrassende nederlaag tegen Japan uiteindelijk niet meer te kwalificeren voor de knock-outfase, terwijl Denemarken onderaan eindigde in groep D, achter Frankrijk, Australië en Tunesië.