RKC komt in actie en verlengt met gewilde succestrainer Joseph Oosting

Vrijdag, 16 december 2022 om 08:04 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 08:20

Joseph Oosting blijft langer verbonden aan RKC Waalwijk, zo maakt de club via de officiële kanalen bekend. Het aflopende contract van de vijftigjarige oefenmeester is tot medio 2025 verlengd. Oosting werd onlangs nog benaderd door FC Groningen om de ontslagen Frank Wormuth op te volgen, maar blijft RKC voorlopig dus trouw.

“We zijn blij dat we de samenwerking met Joseph hebben kunnen openbreken en verlengen”, zegt algemeen directeur Frank van Mosselveld op de clubsite. “Joseph past als mens en als professional perfect bij de club. Hij levert naast de voetbaltechnische ontwikkeling een belangrijke bijdrage aan het familiaire en professionele karakter waar RKC Waalwijk voor staat.”

Oosting zelf is ook content met de verlenging van zijn verbintenis. “Zowel de spelers als staf en club zijn in ontwikkeling, hier wil ik graag een belangrijk aandeel in hebben. Daarnaast komen de waarden, transparantie en de familiaire sfeer die ik belangrijk vind overeen met de kernwaarden binnen RKC Waalwijk." Oosting begon in de zomer van 2021 aan zijn dienstverband in het Mandemakers Stadion en eindigde in zijn eerste seizoen direct op een knappe tiende plaats. Die positie bezet de geboren Emmenaar momenteel opnieuw.

Vanwege zijn uitstekende prestaties met RKC toonde FC Groningen onlangs interesse in Oosting. De Trots van het Noorden zag in hem een geschikte kandidaat om de ontslagen Wormuth op te volgen. Oosting zag het echter niet zitten om tussentijds te vertrekken bij RKC. Hij werd ook benaderd door Vitesse na het vertrek van Thomas Letsch naar VfL Bochum, daar hij in het verleden assistent én interim-trainer geweest is bij de Arnhemmers. Ook deze toenadering wees hij direct af en Vitesse stelde uiteindelijk Phillip Cocu aan als nieuwe hoofdtrainer.