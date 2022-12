Begrip voor eventuele transfer Noppert: ‘Dan ben je goed genoeg voor Ajax’

Dinsdag, 13 december 2022 om 16:18 • Sam Vreeswijk

Dwight Lodeweges denkt dat Andries Noppert het niveau bij Ajax aan zou kunnen. De Amsterdammers zijn nadrukkelijk geïnteresseerd in de 28-jarige doelman van sc Heerenveen, die op het WK in Qatar de eerste doelman van Oranje was. “Als je goed genoeg bent voor het Nederlands elftal, dan ben je ook goed genoeg voor Ajax”, zegt Lodeweges bij Omrop Fryslân.

Bondscoach Louis van Gaal gaf Noppert op het WK tot de verrassing van velen de voorkeur boven Justin Bijlow en Remko Pasveer. Lodeweges, die vanaf 1 januari onderdeel zal uitmaken van de Raad van Commissarissen van Heerenveen, vindt dat Noppert een goede indruk heeft achtergelaten in Qatar. “Hij heeft het goed gedaan, ondanks dat hij zomaar binnen komt vallen en het nog helemaal niet meegemaakt heeft”, aldus de voormalig assistent- en interim-bondscoach van Oranje.

De prestaties van Noppert zijn niet onopgemerkt gebleven bij Ajax, dat het keepersbestand wil gaan verjongen gezien de leeftijd van Remko Pasveer (39) en Maarten Stekelenburg (40). Een bod uitbrengen op Noppert, die tot nu toe veertien keer uitkwam voor Heerenveen, zou daarbij als serieuze optie worden overwogen. Lodeweges denkt dat het wel een goede match zou kunnen zijn. “Als je goed genoeg bent voor het Nederlands elftal, dan ben je ook goed genoeg voor Ajax.” De Amsterdammers zullen overigens wel diep in de buidel moeten tasten, daar Heerenveen volgens Het Parool tien miljoen euro verlangt voor de sluitpost.

Daarnaast gaat Lodeweges in op de toekomst van Noppert bij Oranje. De goalie zelf gaf na de uitschakeling van Oranje aan te denken dat hij mogelijk zijn laatste interland heeft gekeept. “Bij een andere bondscoach had ik deze kans waarschijnlijk niet gehad”, zei de Fries in gesprek met Nu.nl. Volgens Lodeweges, die tussen 2018 en 2020 assistent van Ronald Koeman was bij Oranje, moet ook de nieuwe bondscoach een beroep op Noppert doen. “Als Koeman het niet in hem ziet zitten, kan hij er gewoon voor kiezen om hem niet te selecteren. Maar zoals hij gekeept heeft, zou ik hem erbij houden. Ik denk dat hij alleen maar beter gaat worden.”