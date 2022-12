Been hoopt op kans voor wisselspeler tegen Argentinië: ‘Ik zou voor hem kiezen’

Vrijdag, 9 december 2022 om 11:48 • Wessel Antes • Laatste update: 11:50

Mario Been vindt dat Steven Berghuis de beste nummer 10 van Oranje is, zo zegt de ESPN-analist in het programma WK Praat. De 58-jarige Rotterdammer zou als hij Louis van Gaal was spelen met Cody Gakpo en Memphis Depay in de spits, en Berghuis daarachter. Been denkt dat de dertigjarige Ajacied specifieke kwaliteiten bezit die nodig gaan zijn tegen Argentinië. “Ik zou voor hem kiezen.”

Wanneer presentator Milan van Dongen vraagt of Been het liefst Steven Bergwijn in de spits en Gakpo op 10 ziet, begint Been plotseling zijn betoog over Berghuis. “Ik zou te allen tijde spelen met Gakpo en Depay en dan mijn vriend Berghuis erachter. Die heeft zoveel kwaliteiten, ook tussen de linies, daar liggen met name heel veel ruimtes. Zijn eerste aanname is heel goed, hij heeft een schot uit de tweede lijn en het vermogen om diep te lopen. Daar liggen ook weer mogelijkheden voor het Nederlands elftal.”

In de afgelopen drie wedstrijden koos Van Gaal voor Davy Klaassen achter de spitsen. Been lijkt die keuze niet te begrijpen. “Mijn optiek zou zijn om te kiezen voor drie echte aanvallers. Dat zijn in dit geval Depay, Berghuis en Gakpo. Voor de rest zou ik kiezen voor controle, want je backs gaan ook komen. Maar ik zou zeker voor Berghuis kiezen.” Naast Frenkie de Jong zou Been Marten de Roon achter Berghuis opstellen om het middenveld te completeren.

Waar Berghuis in het eerste groepsduel met Senegal (0-2 winst) nog kon rekenen op een basisplaats, moest hij tegen Ecuador (1-1) en Qatar (2-0 winst) genoegen nemen met een rol als invaller. Tegen de Verenigde Staten kwam de linkspoot helemaal niet in actie. Afgaande op de vermoedelijke opstelling van het Algemeen Dagblad kiest Van Gaal vrijdagavond tegen Argentinië voor Gakpo op 10 en Bergwijn in de spits.