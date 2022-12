Brazilië weigert zich aan te passen na felle kritiek: ‘Dit is onze cultuur’

Donderdag, 8 december 2022 om 18:55 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 18:58

De Braziliaanse bondscoach Tite heeft op een persconferentie gezegd geen begrip te hebben voor de kritiek die zijn ploeg kreeg voor het uitvoeren van uitbundige dansjes. A Seleção voerde maandag tijdens het achtste finaleduel met Zuid-Korea (4-1) dergelijke dansjes uit na het maken van een doelpunt. De vijfvoudig wereldkampioen werd na afloop verweten te provoceren met de dansjes.

Tite werpt die kritiek echter weg en stelt dat het dansen 'niets te maken heeft met het gebrek aan respect voor de tegenstander'. "Het spijt me voor de mensen die de geschiedenis en de cultuur van Brazilië niet kennen en dus ook niet de manier waarop wij ons uiten. Ik respecteer de cultuur, wie ik ben en hoe dit nationale team is. Heel veel kinderen zullen dansen, omdat het de Braziliaanse cultuur is wanneer er een doelpunt gemaakt wordt." Tite deed na de 3-0 van Richarlison zelf ook mee aan die dansjes. "Die spelers zouden mijn kleinkinderen kunnen zijn", zei hij daarover. "Ik heb een band met ze en als ik moet dansen met hen om die band te behouden, dan doe ik dat."

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

"Het is niet respectloos, dit is hoe we dingen doen in onze cultuur en dat zal de opleiding van schoolkinderen verder helpen", ging Tite verder. "We zullen verdergaan met onze manier van doen." De 61-jarige keuzeheer kreeg na afloop van het duel met Zuid-Korea flinke kritiek van Roy Keane. De voormalig topvoetballer noemde het dansen van de Brazilianen 'respectloos'. "Het staat 4-0 en ze deden dit iedere keer", refereerde de Ier bij ITV aan de dansjes na de doelpunten. "Bij de eerste goal vind ik het prima, maar ze doen het keer op keer. Zelfs de bondscoach deed mee." Tite wilde echter weinig woorden kwijt over de reactie van Keane.

"Dit is niet mijn team, het is voor het volk", liet hij weten. "Het spijt me, maar ik ga geen commentaar geven op diegenen die onze historie niet kennen. Ik respecteer de cultuur. We blijven dingen op onze manier doen. Ik laat die herrie achterwege." Brazilië nam maandag al snel afstand van Zuid-Korea door doelpunten van Vinícius Júnior en Neymar (penalty). Richarlison en Lucas Paquetá maakten er nog voor rust 4-0 van, waarna Seung-ho Paik in het tweede bedrijf de eer redde voor de Koreanen. Vrijdagmiddag (16.00 uur Nederlandse tijd) nemen de manschappen van Tite het in de kwartfinale op tegen Kroatië.