Luis Enrique maakt zichzelf slechts één verwijt: ‘Heb een grote fout gemaakt’

Dinsdag, 6 december 2022 om 21:08 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 21:25

Luis Enrique beslist volgende week of hij aanblijft als bondscoach van Spanje. De 52-jarige keuzeheer zag hoe zijn elftal in de achtste finales van het WK in Qatar verrassend na strafschoppen werd uitgeschakeld door Marokko. Spanje miste in de serie al zijn penalty’s: 3-0. Na afloop trekt Enrique op een persconferentie zelf het boetekleed aan.

“Het is allemaal mijn verantwoordelijkheid geweest, want ik heb de eerste drie strafschoppennemers aangewezen”, aldus Enrique. “De rest werd beslist door de spelers, wie zich op dat moment goed voelde, maar we hebben de vierde strafschop niet eens bereikt. Bounou is geweldig in het keren van strafschoppen en vandaag was hij fantastisch.” Enrique was aan Marokkaanse zijde ook onder de indruk van Azzedine Ounahi, die hij opvallend genoeg niet bij naam kent. “Ik was aangenaam verrast door hun nummer 8. Ik zei: 'Mijn God, waar komt die jongen vandaan?’ Hij is niet gestopt met rennen, hij moet kapot zijn geweest, enorm spectaculair.”

De bondscoach van Spanje vindt het nog te vroeg om over zijn toekomst te praten. “Volgende week zullen we evalueren en praten over mijn toekomst, nu is het niet het juiste moment. Ik ben degene die verantwoordelijk is." De uitschakeling doet pijn bij Enrique, toch verwijt hij zijn ploeg niets. “Ik ben meer dan tevreden met mijn team. Ze vertegenwoordigden mijn speelstijl. Ik kan ze alleen maar prijzen. We gingen voor de winst. Ik kan niet klagen over Marokko. Dit was een mooie wedstrijd voor kinderen over de hele wereld. Of je het nu leuk vindt of niet: dit is voetbal.”

Enrique neemt zichzelf vooral één iets kwalijk, dat is dat hij Pablo Sarabia niet eerder binnen de lijnen bracht. De aanvaller van Paris Saint-Germain kwam aan het einde van de verlenging in het veld voor Nico Williams en was direct gevaarlijk met een schot op de paal. “Het was niet eerlijk tegenover hem”, zegt Enrique. "Ik bracht Sarabia slechts in om een strafschop te nemen en binnen twee seconden creëerde hij twee mogelijkheden. Ik heb een enorme fout gemaakt door hem niet meer speeltijd te geven op het WK. Dat is de enige spijt die ik heb.”