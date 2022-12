‘Interesse in Giménez wordt logischer: Dolberg op weg naar nieuwe club’

Dinsdag, 6 december 2022 om 14:07 • Wessel Antes • Laatste update: 14:12

Het lijkt erop dat Sevilla deze winter al afscheid gaat nemen van Kasper Dolberg, zo meldt journalist Gianluca Di Marzio via Twitter. De 25-jarige spits komt in Spanje maar nauwelijks aan spelen toe waardoor OGC Nice en de Sevillistas zijn huurperiode willen beëindigen. Het Duitse TSG Hoffenheim wil daarvan profiteren en Dolberg huren met optie tot koop.

De Deense spits, die tussen 2015 en 2019 bij Ajax speelde, kent een teleurstellende verhuurperiode in Spanje. Tot dusver kwam Dolberg slechts 303 minuten in actie voor Sevilla, verdeeld over acht wedstrijden in LaLiga en de Champions League. De veertigvoudig international wist het net nog niet te vinden bij de nummer achttien van de Spaanse competitie. De clubleiding heeft inmiddels genoeg gezien en zou er niet rouwig om zijn wanneer Dolberg vertrekt.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Bij het Franse Nice lijkt Dolberg ook geen toekomst meer te hebben, waardoor Hoffenheim in januari een uitweg wil bieden. De Bundesliga-club wil de aanvalsleider echter niet direct kopen, waardoor enkel een huurcontract optioneel lijkt. Hoffenheim heeft met Andrej Kramaric, Ihlas Bebou en Munas Dabbur reeds drie spitsen in de gelederen, maar de twee laatstgenoemden kampen met een blessure.

Maandagavond meldde journaliste Claudia García dat Sevilla serieuze belangstelling heeft in Feyenoord-spits Santiago Giménez. Het nieuws is inmiddels ook bevestigd door zijn zaakwaarnemer Matias Bunge. De Andalusiërs maken echter nog geen haast met het binnenhalen van de 21-jarige Mexicaan, al kan het vertrek van Dolberg daar wellicht verandering in brengen. Met Rafa Mir en Youssef En-Nesyri heeft trainer Jorge Sampaoli naast Dolberg nog twee andere spitsen in zijn selectie.