Oranje-afvaller ‘heeft knop weer omgezet’: ‘Mensen vergeten dat soms’

Zondag, 4 december 2022 om 11:58 • Tom Rofekamp • Laatste update: 12:33

Devyne Rensch heeft zijn focus volledig op de tweede seizoenshelft. De rechtsback van Ajax werd niet geselecteerd voor het WK in Qatar en is daarom met zijn club mee op trainingskamp naar Marbella. Daar zegt Rensch de knop snel om hebben te kunnen zetten, en te geloven dat hij inmiddels met succes in de voetsporen van Noussair Mazraoui treedt.

Enkelvoudig Oranje-international Rensch werd door Louis van Gaal wel bij de voorselectie voor het WK gehaald, maar overleefde (net als collega-Ajacied Brian Brobbey) de definitieve schifting niet. Dat in tegenstelling tot ploeggenoten Remko Pasveer, Jurriën Timber, Daley Blind, Davy Klaassen, Steven Berghuis, Kenneth Taylor en Steven Bergwijn, die wel tot het Nederlandse keurkorps behoren. 'Natuurlijk' baalt Rensch dat hij niet bij die groep zit, zo vertelt hij op de clubkanalen van Ajax. "Maar het is wat het is, het gaat zoals het gaat. Ik heb de knop weer omgezet", aldus de negentienjarige verdediger, die tevens zegt dagelijks contact te hebben met Timber.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Aan zijn vorm zal het in ieder geval niet gelegen hebben, denkt Rensch. De jongeling kijkt namelijk terug op een goede eerste seizoenshelft, waarin hij de vertrokken Noussair Mazraoui moest doen vergeten. "Natuurlijk wist iedereen dat Nous weg zou gaan en dat ik misschien de opvolger zou worden. Ik denk wel dat ik die plaats heb gepakt." Wél beaamt Rensch dat dat geenszins een makkelijke opgave was. "Om Nous te evenaren is gewoon heel lastig. Mensen vergeten soms dat ik een andere rechtsback ben, met niet per se dezelfde kwaliteiten. Dat was wel even lastig, maar dat moet je op een gegeven moment gewoon accepteren."

Concurrentie in Amsterdam

De komst van Jorge Sánchez zette Rensch in ieder geval op scherp. Nadat tweede keus op rechtsback Sean Klaiber koos voor een terugkeer bij FC Utrecht, werd de Mexicaan voor vijf miljoen euro overgenomen van América. "We kennen elkaar goed nu, ook al is hij net bij Ajax", vertelt Rensch over zijn nieuwe concurrent. "Ik denk dat ik van hem wel die agressiviteit leer in die tackles Ook als je keek naar Argentinië - Mexico (Sánchez mocht namens Mexico wél mee naar het WK, red.), daar waren alleen maar beukers. Daar kan ik misschien wel wat van leren. Ik denk dat hij van mij de rust een beetje kan leren."