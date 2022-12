‘Ik rekende op nul minuten op dit WK, dus ik heb al meer gespeeld dan ik dacht’

Zondag, 4 december 2022 om 07:00 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 08:44

Matthijs de Ligt heeft vrede met zijn rol als reserve in het Nederlands elftal, zo vertelt hij aan The Athletic. De centrumverdediger ziet hoe Jurriën Timber zijn plek aan de rechterkant van de centrumverdediging inneemt en heeft dat inmiddels geaccepteerd. De Ligt noemt zijn plek op de bank 'niet zo frustrerend' en heeft begrip voor de tactische keuzes van bondscoach Louis van Gaal.

In het openingsduel van Oranje op het WK tegen Senegal (2-0 overwinning) kreeg De Ligt wél de voorkeur boven Timber. Van Gaal liet toen echter al weten dat die keuze was gebaseerd op de fysieke kwaliteiten van de verdediger van Bayern München, in een poging beter mee te kunnen met de fysieke krachten van Senegal. De Ligt maakte geen al te sterke indruk en kreeg na die wedstrijd alleen tegen de Verenigde Staten (3-1 overwinning) nog één minuut speeltijd als vervanger van Nathan Aké. Na afloop van die partij liet De Ligt weten zijn reserverol te accepteren.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

"Het is niet zo frustrerend, eerlijk gezegd", vertelt de voormalig Ajacied. "Iedereen wil spelen, maar we zijn met een groep van 26 man. Eerlijk gezegd heb ik al meer gespeeld tijdens dit WK dan ik van tevoren had gedacht. Ik verwachtte helemaal niets te spelen. Het gaat vrij goed met me. We hebben samen gewonnen en we staan in de kwartfinale." De Ligt ontkent vervolgens dat eventuele fysieke ongemakken te maken hebben met zijn reserverol en stelt fit te zijn. "Het gaat om de manier van spelen. De trainer zet me niet in het team en daar ben ik oké mee. Ik verwachtte het al."

"Dus voor mij is het prima", vervolgt De Ligt. "Ik ken mijn rol en ik train iedere dag hard om belangrijk te zijn voor het team." De mandekker geeft verder aan dat zijn basisplaats tegen Senegal als een verassing kwam. Van Gaal lijkt voorlopig niet te sleutelen aan zijn defensie. Naast Timber staan aanvoerder Virgil van Dijk en Nathan Aké geposteerd. Voorafgaand aan het toernooi was het al de vraag hoe de verdediging van Oranje eruit zou zien in Qatar. Timber lijkt onder Van Gaal de strijd met De Ligt definitief te hebben gewonnen. De rechtspoot is een stabiele factor in de defensie van Ajax en sloeg afgelopen zomer nog een transfer naar het Manchester United van manager Erik ten Hag af.