Gözübüyük kondigt grote verandering aan in Nederland: ‘Het is altijd negatief’

Zaterdag, 3 december 2022 om 22:00 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 22:01

Serdar Gözübüyük heeft aangegeven dat Nederlandse scheidsrechters na een wedstrijd in de Eredivisie niet meer voor de camera zullen verschijnen. De leidsman deed die onthulling bij Ziggo Sport, waar hij te gast was in Het Voetbal Café. Gözübüyük stelt dat het Nederlandse scheidsrechterskorps al jaren het beleid van de UEFA en FIFA wil volgen en dat dat in 2023 daadwerkelijk het geval zal zijn.

Presentator Bas van Veenendaal en analist Jan van Halst bespreken een mogelijk penaltymoment, waarna Gözübüyük inhaakt. "Wel goed dat je het vraagt, want wat we In Nederland doen is best uniek", doelt de Haarlemmer op het verschijnen voor de camera na een wedstrijd. "Vaak alleen als het negatief is. Eigenlijk willen wij gewoon het beleid volgen van de UEFA en de FIFA. Gewoon geen commentaar geven over momenten."

Van Veenendaal reageert daarop verbaasd. "Ah kom op, man. Dit is Nederland." Gözübüyük heeft daar geen boodschap aan. "Ik heb nieuws voor je: vanaf het nieuwe jaar gaat het ook niet meer gebeuren." Van Halst probeert het onderwerp vervolgens te veranderen, maar Gözübüyük gaat nog even verder over het opmerkelijke nieuws. "Nee, maar even serieus want dat is wel even belangrijk. Heel vaak merk ik, een discutabel moment en dan hoor je binnen vijf minuten...", zegt hij voordat hij drie keer op tafel klopt. "Nou, dan is het een van de commentatoren of verslaggevers: 'Kom je zo sorry zeggen?'"

"Het is altijd negatief", vervolgt hij. "En dat vind ik toch wel best een negatief iets. Om alleen maar voor de camera te komen bij een slecht moment." Zelf was Gözübüyük al gestopt met het uitleggen van zijn beslissingen. Zo weigerde de arbiter in mei commentaar te geven na Feyenoord - PSV (2-2), waarin hij diep in blessuretijd een allesbeslissende penalty gaf aan de thuisploeg vanwege discutabel hands van Mauro Júnior. PSV was daardoor uitgeschakeld in de titelstrijd.

De woorden van de arbiter zijn desalniettemin opvallend te noemen, daar het Nederlandse scheidsrechtersgilde al jaren voor de camera verschijnt om opheldering te creëren bij discutabele momenten. In het programma Dit was het Weekend van ESPN verscheen scheidsrechtersbaas Dick van Egmond zelfs jarenlang op wekelijkse basis in het programma om zijn mening over scheidsrechterlijke beslissingen te geven.