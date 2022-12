Onverwachte lofzang Blind: ‘Ik ben heel, heel, heel groot fan!'

Zaterdag, 3 december 2022 om 22:40 • Kevin van Buuren • Laatste update: 00:29

Nederland is er zaterdag in geslaagd om de kwartfinale van het WK in Qatar te bereiken. Oranje versloeg de Verenigde Staten met 3-1. Voor het programma Leeuwen bekijkt en bespreekt Voetbalzone samen met twee oud-voetballers de WK-wedstrijden van de Oranje Leeuwen en de Marokkaanse Leeuwen van de Atlas. Voor Nederland – Verenigde Staten namen Jos Hooiveld en Yassin Ayoub plaats in de analistenstoel. Na de wedstrijd tafelden zij met gastheer Justus Dingemanse nog eens na over alle zaken rond de tweede wedstrijd van het Nederlands efltal.

Uitblinker aan Nederlandse zijde was Denzel Dumfries. De rechtsback gaf twee assists en maakte in de slotfase zelf een goal. Ayoub zag de tactiek van bondscoach Louis van Gaal eindelijk tot uiting komen. “Dumfries kwam echt in zijn kracht: ordinair banen rennen en goed voorgeven.” Zijn collega benoemt ook de backs tot sleutelspelers. “Hier kwam de kritiek ook vandaan: de backs kwamen niet in hun sterkte”, zegt Hooiveld, voor wie de terughoudendheid dat rond het WK hing weg is. “Heel Nederland komt in de polonaise. Hier hadden we op gehoopt.”

Daley Blind overtuigde de analisten op de andere vleugel tegenover Dumfries. “Ik ben heel, heel, heel groot fan. Ik vind hem een hele goede voetballer”, opent Ayoub zijn lofzang. “Hij zoekt en vindt de voetballende oplossing. Verdedigend laat hij steken vallen, maar aan de bal is hij een groot pluspunt voor Oranje.” Hooiveld ziet als oud-verdediger toch punten van kritiek. “Het jeukt toch. Je kan op achterstand komen omdat Blind niet snel genoeg aansluit. En soms stapten hij en Aké te hoog uit, waardoor er ruimte komt. Ook bij de tegengoal.”

Ayoub verdedigt de laatste linie als het over de tegengoal gaat. “Bij die goal neemt Memphis wel heel veel risico. Daar anticipeer je niet op. Als je daar een hakje doet, dan moet-ie goed aankomen. Ik denk dat Jos gek zou worden als dat gebeurt.” “Ik zou honderd procent gek worden”, reageert Hooiveld, die toch voor meer attentie pleit. “Topclubs anticiperen ook op dingen waarvan je niet weet dat ze gaan gebeuren. Eerst weten dat die bal goed weggespeeld wordt en dan pas uit de organisatie lopen.”

Yassin Ayoub en Jos Hooiveld vertellen heerlijke anekdotes in Leeuwen.

Zoals de analistenrevelatie van VZ al voorspelde, had Oranje baat bij een tegenstander die het spel probeerde te maken. “Ik vind het heerlijk om naar te kijken: zij vertrouwen vol op de aanval”, uit Hooiveld zich positief over de VS.” Ayoub zag dat Nederland zich spiegelde aan de kracht van de opponent. “De duels. Counters eruit halen. Even een geel kaartje pakken. Oranje deed het slim om in het fysieke spel mee te gaan. Vooral als ze dan hoog druk zetten, had de Verenigde Staten daar heel veel moeite mee.”

Van Gaal wisselde in de rust tweemaal. Marten de Roon en Davy Klaassen maakten plaats voor Teun Koopmeiners en Steven Bergwijn. ‘Logisch’, vonden de analisten. “De Roon zat er niet lekker in”, laat Hooiveld weten. “Bij de 50/50-ballen zat hij er niet bij en daar staat hij voor.” Ayoub zag ook Klaassen onvoldoende brengen. “Hij is geen slechte speler, maar moet in de zestien komen. Nu spelen we een beetje op de counter, dan moet hij van heel ver komen. Qua meevoetballen vind ik hem op dit moment ook niet bij Oranje horen.”

Beide mannen zien nog enkele punten voor het Nederlands elftal, wil het uiteindelijk met de beker in de handen staan. “Er is een goede volgende stap gezet, maar ook ruimte voor verbetering. Achterin nog meer solide. Nog sneller terug in de posities sprinten. Maar ik voel me heel positief”, zegt Hooiveld. Ayoub vond het onnodig spannend worden. “Ik snap niet dat ze er nog een open wedstrijd van maken. Ze staan 2-0 voor, dan gaan ze met een counter met zes, zeven man eruit. Dan moet je ook weer met zes, zeven terug. Nu ga je risico nemen, onnodige balletjes. Daarom valt er zo’n goal.”