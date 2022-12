Van Hooijdonk looft basisklant Oranje: ‘Hij speelt een perfect toernooi'

Zaterdag, 3 december 2022 om 15:47

Pierre van Hooijdonk is onder de indruk van Nathan Aké. De 27-jarige verdediger van Manchester stond tijdens alle groepsduels van Oranje in de basis en begint ook in de achtste finale van het WK tegen de Verenigde Staten vanaf het eerste fluitsignaal. Van Hooijdonk noemt Aké ‘een moderne verdediger’.

“Hij speelt tot op heden een perfect toernooi”, zegt Van Hooijdonk bij NOS. “Hij is iemand die geruisloos onomstreden is geworden in het Nederlands elftal. Hij is goed in de duels en in het doordekken. Ondanks zijn geringe lengte is hij heel sterk in de lucht. Ook bij aanvallende corners, waaruit hij in het verleden weleens heeft gescoord. Hij is heel erg bescheiden en straalt niet uit dat het allemaal om hem gaat. Dat siert hem ook. Hij doet het erg goed als linkercentrumverdediger.”

“Het is een moderne verdediger”, zo vervolgt Van Hooijdonk. “Daarmee bedoel ik dat hij aan de bal sterk is. De inspeelpass die de 1-0 van Cody Gakpo inleidde tegen Ecuador hebben we gezien. Het doordekken, continu op de hakken zitten van de aanvaller die in de bal komt en daarin niet opgeven, dat doet hij ook heel goed. Hij is snel. Zonder snelheid kun je bijna geen verdediger meer zijn in het hedendaagse topvoetbal.”

Ook Rafael van der Vaart is lovend over Aké. “Ik heb niet eens het idee dat hij meegedaan heeft, zo goed verdedigt hij”, geeft de analist aan. "Ik denk dat het terecht dat hij als linkercentrumverdediger speelt. Hij is in alles wel goed, niet de beste. Hij is best snel, sterk. Niet groot, maar kan goed koppen. Met zijn inzicht is hij veel situaties al voor en vandaar dat hij bijna niet in de problemen komt.”