Transfervrije Nicolai Jørgensen laakt Feyenoord: ‘Ik had iets nieuws nodig’

Donderdag, 1 december 2022 om 12:07 • Wessel Antes • Laatste update: 12:29

Nicolai Jørgensen is nog altijd op zoek naar een nieuwe werkgever. De 31-jarige spits, die zijn gloriejaren kende bij Feyenoord, is er nog niet in geslaagd een club te vinden. In gesprek met het deense nieuwsbedrijf BT blikt Jørgensen terug op zijn tijd in Rotterdam, toen hij de clubs nog voor het uitzoeken had, maar niet weg mocht van Feyenoord.

Met name het Newcastle United was zeer geinteresseerd in Jørgensen. De Deen lijkt nog altijd te balen van de houding van Feyenoord. “Drie of vier keer had ik naar grotere clubs kunnen gaan. Verschillende redenen zorgden ervoor dat ik niet ging. Na drie seizoenen bij Feyenoord hadden ze me voor veel geld kunnen verkopen. Maar ze hielden mij terwijl ikzelf iets nieuws nodig had. Daarna werden het twee verloren jaren.”

Feyenoord kreeg uiteindelijk achttien miljoen euro geboden van de Engelse club, maar wilde pas akkoord gaan bij een bod van 23 miljoen euro. Zodoende bleef Jørgensen in Rotterdam, waar hij ook mooie jaren heeft beleefd. “Ik heb vijf mooie jaren bij Feyenoord gehad. En mijn zoon is daar geboren, dus het is al met al een leuke tijd geweest. Maar ik zal mij altijd blijven afvragen waar mijn talent me had gebracht als ik de stap naar een grotere competitie had gemaakt.”

Inmiddels is Jørgensen transfervrij na mislukte dienstverbanden bij het Turkse Kasimpasa en FC Kopenhagen. De spits hoopt snel een nieuwe club te vinden. “Ik sta open voor veel dingen. Een overstap naar de Verenigde Staten zou dat eventueel kunnen zijn. Eigenlijk heb ik dat altijd al gewild. Voor de ervaring zou ik het liefste nog een keer naar het buitenland gaan.” Bij Feyenoord was Jørgensen in 151 wedstrijden goed voor 58 doelpunten en 23 assists. Met name in het seizoen 2016/17, het laatste kampioensjaar van Feyenoord, speelde de Deen een belangrijke rol.