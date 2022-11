NOS-analisten hopen op Oranje-invaller tegen Qatar: ‘Voor mij blijft hij de man’

Dinsdag, 29 november 2022 om 15:29 • Wessel Antes • Laatste update: 15:32

Als het aan Pierre van Hooijdonk en Rafael van der Vaart ligt, maakt Xavi Simons dinsdagmiddag als invaller tegen Qatar zijn debuut voor Oranje. De negentienjarige middenvelder van PSV moet tegen het gastland opnieuw genoegen nemen met een plaats op de bank. De analisten van de NOS hopen dat bondscoach Louis van Gaal er bij een voorsprong voor kiest om Simons minuten te gunnen.

Van Hooijdonk gaf na de wedstrijd tegen Ecuador (1-1) aan dat hij met Simons zou spelen. “Ik heb daar na de tweede wedstrijd voor gepleit, omdat ik vind dat de boel een beetje opgeschud moet worden. Dan heb je types nodig die lak hebben aan alles en er onbevangen instaan.” Simons is zo’n type, volgens de voormalig international. “Ik vind dat Xavi dat bij PSV al heeft bewezen. Hij is gekomen en heeft vanaf de eerste dag gepresteerd. Voor mij blijft hij de man die dat bij het Nederlands elftal zou kunnen gaan doen.”

Van Hooijdonk hoopt dan ook dat Louis van Gaal de negentienjarige PSV’er wel de kans geeft als invaller tegen Qatar. “Ook in de wetenschap dat Memphis geen negentig minuten gaat spelen, dan komt er een gaatje vrij. Ik zou het leuk vinden als Simons op het toneel komt.” Waar Marco van Basten nog terughoudend is over het brengen van Simons, hoopt Van der Vaart eveneens dat de creatieve rechtspoot minuten krijgt.

“Het is wel een speler die iets kan brengen wat anderen niet hebben. Een half uurtje vandaag, wanneer je met 3-0 voor staat, zou ideaal zijn”, aldus Van der Vaart. “Om hem er nu direct in te gooien had ik ook te vroeg gevonden.” Een rol als invaller is voor Simons zelf ook het beste, zo denkt de 109-voudig international. “Voor hem is het lekker om bij een voorsprong nog even te laten zien hoe goed hij is. Dan kan hij langzaam wat meer spelen in de volgende wedstrijden.”