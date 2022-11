Chip in wedstrijdbal berooft Cristiano Ronaldo definitief van zijn goal

Dinsdag, 29 november 2022 om 15:21 • Guy Habets

Bruno Fernandes is definitief de maker van de 1-0 voor Portugal tijdens het WK-treffen met Uruguay. De aanvallende middenvelder schepte een bal voor het doel en die leek in de verre hoek geschampt te worden door Cristiano Ronaldo, maar nu blijkt dat de aanvaller de bal niet geraakt heeft. Dankzij de chip in de bal weet de FIFA zeker dat niet Ronaldo, maar Fernandes de doelpuntenmaker is.

Adidas, de fabrikant van de bal, heeft aan de wereldvoetbalbond laten weten dat er uitsluitsel is. "Op basis van een gebrek aan uitslag tijdens onze metingen is er geen extern contact gemeten", zo beschrijft het Duitse bedrijf de situatie nadat Fernandes de bal voorgaf. "De sensor in de bal heeft ons de mogelijkheid gegeven om zeer precies te kunnen analyseren." De techniek berooft Ronaldo dus definitief van een doelpunt, omdat de FIFA het advies van Adidas overneemt.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Dat zal de Portugees niet lekker zitten, aangezien hij tijdens en na de wedstrijd bleef beweren dat hij de doelpuntenmaker was. Hij claimde de bal te hebben geraakt en bleef ook na de wedstrijd stug volhouden dat hij gescoord had. Dat leidde tot hilariteit tijdens de persconferentie, omdat bondscoach Fernando Santos smakelijk kon lachen om de vragen over of het doelpunt op naam van Ronaldo was gekomen of niet.

Portugese bondscoach lacht verongelijkte Ronaldo keihard uit op persco

Bekijk hier hoe Santos reageerde op de kwestie. Lees artikel

Fernandes dacht zelf ook dat Ronaldo hem gemaakt had en begrijpt dat zijn aanvoerder de 1-0 koste wat het kost op zijn naam wil hebben. "Goals zijn belangrijk voor spelers zoals hij", zo liet de middenvelder van Manchester United optekenen. "Ik vierde het ook alsof hij hem maakte, want ik had het gevoel dat Cristiano mijn voorzet nog aanraakte. Het was ook mijn bedoeling om hem aan te spelen. Uiteindelijk is het belangrijkste wel dat we door zijn naar de volgende ronde."