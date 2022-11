Portugese bondscoach lacht verongelijkte Ronaldo keihard uit op persco

Dinsdag, 29 november 2022 om 12:14 • Guy Habets

Cristiano Ronaldo houdt nog altijd vol dat de openingstreffer tegen Uruguay op zijn naam moet komen. Het leek er even op dat de steraanvaller de bal nog schampte bij een voorzet van Bruno Fernandes, maar de FIFA kende de goal aan laatstgenoemde toe. Dat zint Ronaldo allerminst, maar zijn trainer ziet er de lol wel van in. Fernando Santos moest lachen toen hem gevraagd werd naar de reactie van zijn nummer zeven.

In de 54e minuut van de WK-wedstrijd tussen Portugal en Uruguay stuurde Bruno Fernandes een voorzet richting het strafschopgebied, waarna Ronaldo er met zijn hoofd naartoe ging en de bal in de verre hoek plofte. De aanvaller vierde die goal vervolgens alsof hij hem zelf gemaakt had en nadat Ronaldo na afloop werd verteld dat Fernandes het doelpunt op zijn naam kreeg, bleef hij volhouden dat hij de bal zelf het laatste zetje had gegeven.

Fernandes dacht zelf ook dat Ronaldo hem gemaakt had en begrijpt dat zijn aanvoerder de 1-0 koste wat het kost op zijn naam wil hebben. "Goals zijn belangrijk voor spelers zoals hij", zo liet de middenvelder van Manchester United optekenen. "Ik vierde het ook alsof hij hem maakte, want ik had het gevoel dat Cristiano mijn voorzet nog aanraakte. Het was ook mijn bedoeling om hem aan te spelen. Uiteindelijk is het belangrijkste wel dat we door zijn naar de volgende ronde."

Dat wilde Santos op de persconferentie na afloop ook benadrukken, maar toch werd hem gevraagd naar de 1-0 en hoe graag Ronaldo die goal op zijn naam wil hebben. CR7 bleef immers stug volhouden dat hij de bal schampte en wil dat de FIFA actie onderneemt. De schaterlach van de bondscoach sprak boekdelen. "Ons team heeft heel goed gespeeld en de rest maakt voor mij helemaal niet uit", zo zei Santos nadat hij uitgelachen was.