‘Zelfs voor zeventig miljoen zou ik Gakpo deze winter niet verkopen’

Dinsdag, 29 november 2022 om 16:50 • Kevin van Buuren • Laatste update: 17:07

Nederland gaat rusten met een 1-0 voorsprong tegen Qatar. In het programma Leeuwen bekijkt en bespreekt Voetbalzone samen met twee oud-voetballers de WK-wedstrijden van de Oranje Leeuwen en de Marokkaanse Leeuwen van de Atlas. Voor Nederland – Qatar nemen Jos Hooiveld en Urby Emanuelson plaats in de analistenstoel naast presentator Justus Dingemanse. Wat zijn hun bevindingen na de eerste helft?

Oranje had in de eerste helft de controle, maar kon niet voorkomen dat Qatar op sommige momenten dreigend werd. In de 27e minuut brak Cody Gakpo echter de ban. Na een stijlvolle een-twee met Davy Klaassen dribbelde de aanvaller het strafschopgebied in en schoot hij resoluut raak. Enkele minuten later kon Ismaeel Mohammad na balverlies van Klaassen op goal schieten, maar Andries Noppert ving de bal eenvoudig.

De gelegenheidsanalisten voorspellen dat Nederland zichzelf tot groepswinnaar kroont. “We geven weinig weg en vinden elkaar makkelijk. De wisselwerking kan nog wat beter”, zegt Hooiveld. Emanuelson mist wat creativiteit. “Ik zou Berghuis op 10 zetten, die is rechts georiënteerd. Dat is goed voor Dumfries.” De absolute opvaller is voor beide heren opnieuw Gakpo, die voor de derde wedstrijd op rij scoorde. Daarmee is hij de eerste Nederlander ooit die in alle groepswedstrijden op een WK een doelpunt maakt. “Zelfs voor zeventig miljoen moet PSV hem niet wegdoen in de winter. Hij maakt je kampioen”, meent Emanuelson.

Met zijn doelpunt in de eerste helft heeft Gakpo twee bijzondere statistieken te pakken: de Eindhovenaar is pas de tweede speler die in één groepsfase in drie verschillende wedstrijden de openingstreffer maakte op een WK. Alleen Alessandro Altobelli wist dat te presteren voor Italië tijdens het WK van 1986. Gakpo is daarnaast de eerste Nederlander die in zijn eerste drie wedstrijden op een WK het net wist te vinden.