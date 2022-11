Nederland krijgt bevestiging van UEFA en mag eindtoernooi organiseren

Dinsdag, 29 november 2022 om 11:31 • Guy Habets

Nederland mag definitief de Final Four van de Nations League organiseren. Dat heeft de UEFA bevestigd. In de zomer van 2023 strijden Kroatië, Spanje, Italië en Oranje om de beker en dat zullen ze gaan doen in de Grolsch Veste van FC Twente en De Kuip, het stadion van Feyenoord. De Johan Cruijff ArenA en het Philips Stadion waren in die periode al gereserveerd voor andere activiteiten en konden derhalve niet als speelstadion worden gebruikt.

Nadat Oranje zich plaatste voor de Finals door in de poulefase af te rekenen met België, Polen en Wales was eigenlijk al duidelijk dat het eindtoernooi in Nederland gehouden zou worden. Ons land was de enige kandidaat waarvan het nationale team zich voor de Final Four had geplaatst en dus was het alleen nog wachten op bevestiging van de UEFA. Die is er dinsdag gekomen. De Europese voetbalbond maakt ook bekend dat er in De Kuip in Rotterdam en de Enschedese Grolsch Veste zal worden gespeeld.

???? Netherlands will host the 2023 #NationsLeague finals!



??? Venues: Rotterdam and Enschede



??? Dates: 14-18 June



? Teams: Netherlands, Croatia, Italy Spain pic.twitter.com/B9vr4bndUG — UEFA (@UEFA) November 29, 2022

De Johan Cruijff ArenA en het Philips Stadion hoopten ook wedstrijden te kunnen organiseren, maar in de zomer zijn de twee stadions vaak gastheer van andere activiteiten. Dat is ook in juni 2023 het geval, waardoor de Grolsch Veste nu de eer krijgt om het strijdtoneel te zijn voor een wedstrijd in de halve finale en de troostfinale. De andere halve eindstrijd en de finale worden in Rotterdam-Zuid gespeeld.

Het is niet de eerste keer dat het Nederlands elftal in de finaleronde van de Nations League staat. Ook in 2019 mocht Oranje zich melden bij de laatste vier, maar in Portugal verloor het in de finale van het gastland (1-0). In de halve eindstrijd werd er nog met 2-1 gewonnen van Engeland. Destijds was Ronald Koeman nog bondscoach en die keert na het WK weer terug in die hoedanigheid. Ook hij zal dus voor de tweede keer een finaleronde van de Nations League gaan meemaken.