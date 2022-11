Valentijn Driessen verdedigt Quincy Promes na zien van heftige beelden

Dinsdag, 29 november 2022 om 11:03 • Laatste update: 11:05

Valentijn Driessen, chef voetbal van de Telegraaf, heeft na het zien van de beelden van de onrust bij Spartak Moskou tegen Zenit Sint-Petersburg in de Russische beker partij gekozen voor Quincy Promes. De aanvaller van Spartak leek de aanstichter van de massale vechtpartij, die uiteindelijk tot zes rode kaarten leidde, maar Driessen vond juist dat Promes als vredestichter probeerde op te treden.

Het bekertoernooi in Rusland wordt afgewerkt in verschillende groepen. Spartak en Zenit zitten bij elkaar in Groep B en troffen elkaar zondagmiddag. Nadat het duel in de reguliere speeltijd in een 0-0 gelijkspel eindigde, moesten strafschoppen de beslissing brengen. Daarin bleek Zenit te sterk. Even daarvoor was het duel compleet ontspoord nadat het op het veld tot een vechtpartij kwam. Promes leek daar als eerst bij betrokken te zijn, maar Driessen oordeelde na het zien van de beelden anders.

Zenit vs Spartak today got seriously out of hand… ??pic.twitter.com/xSisfaSGq9 — SPORTbible (@sportbible) November 27, 2022

"Hij werd aangekondigd als de grote aanstichter, maar hij werd aangevallen en probeerde zich een beetje te verdedigen", zo stelt de journalist. "Daarna ging alles en iedereen op elkaar los en de enige die een medespeler tegenhield, was Quincy Promes. Zijn rol was eigenlijk een hele goede, maar Promes zit voor iedereen aan de verkeerde kant van de streep en zeker in Nederland. Die krijgt alle hoon en alle kritiek over zich uitgestort, maar in dit geval vond ik het niet terecht. Hij komt daar trouwens ook tot waanzinnige statistieken, 98 goals en vijftig assists in tweehonderd wedstrijden."

De vechtpartij leidde ertoe dat zes spelers rood zagen. Dat gebeurde allemaal in de blessuretijd van de wedstrijd. Namens Zenit zagen Wilmar Barrios, Rodrigo en Malcom rood, terwijl bij Spartak rood werd gegeven aan Shamar Nicholson, Aleksandr Selikhov en Alexander Sobolev. Promes bleef ongestraft. Toen alles en iedereen weer een beetje bij bedaren was, moesten strafschoppen beslissen wie het bekerduel zou winnen. Daarin bleek Zenit met 4-2 te sterk. Spartak eindigt de bekerpoule echter als eerste met dertien punten uit zes duels.

Voetbalzone staat voor meepraten over voetbal, maar sommige onderwerpen zijn minder geschikt voor een inhoudelijke discussie. De comments onder dit artikel staan daarom uit.