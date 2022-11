Dit zijn de scenario's voor Oranje: Fair Play en loting kunnen een rol spelen

Dinsdag, 29 november 2022 om 10:35

Oranje trapt maandag om 16.00 uur af tegen Qatar en wil in die wedstrijd een plekje in de knock-outfase van het WK verdienen. De mannen van bondscoach Louis van Gaal willen het liefst als groepswinnaar door, maar daarvoor zal wel nog het een en en ander moeten gebeuren. Voetbalzone legt uit wat er allemaal kan gebeuren, hoe het Fair Play-klassement een rol kan gaan spelen en waarom zelfs een nederlaag tegen Qatar nog niet fataal hoeft te zijn.

Oranje wint van Qatar

Het gunstigste scenario is een overwinning van Nederland op Qatar. Dat zou betekenen dat er sowieso een plekje in de achtste finales wordt gereserveerd voor het keurkorps van Van Gaal en dat er bij Ecuador tegen Senegal, de andere wedstrijd in de poule, nog wel wat moet gebeuren om Nederland van de eerste plek af te houden. Op dit moment staat Nederland exact gelijk met Ecuador en dus gaat het er bij een zege van Oranje om welk land de grootste overwinning noteert. Dat land zal als groepswinnaar doorgaan.

Mocht het zo zijn dat Nederland en Ecuador exact dezelfde uitslag neerzetten, dan komt het Fair Play-klassement om de hoek kijken. In dat geval hebben de twee landen namelijk exact hetzelfde aantal punten, hetzelfde doelsaldo, evenveel doelpunten voor en een gelijk onderling resultaat. Het Fair Play-klassement is de volgende graadmeter en daarin staat Oranje er momenteel beter voor dan Ecuador, aangezien Nederland pas een keer geel pakte en Ecuador dat al drie keer deed. Mochten ook die cijfers geheel gelijk zijn na drie duels, wordt er geloot.

Oranje speelt gelijk tegen Qatar

Het Nederlands elftal bereikt de volgende ronde als er tenminste een punt wordt gepakt tegen Qatar. Met een gelijkspel komt Oranje op vijf punten en dan is het niet meer mogelijk dat zowel Ecuador als Senegal op meer punten eindigen, omdat die twee landen tegen elkaar spelen en niet allebei kunnen winnen. Ecuador heeft in dat treffen aan een punt genoeg om door te gaan, terwijl Senegal moet winnen om kans te houden op het bereiken van de laatste zestien. Als Oranje gelijkspeelt en Ecuador wint, gaat de groepswinst naar Zuid-Amerika.

Mochten de Senegalezen een overwinning pakken tegen Ecuador en Oranje een punt meeneemt tegen Qatar, gaat de formatie van bondscoach Aliou Cissé als groepswinnaar door en is Nederland de nummer twee. Als beide wedstrijden in een gelijkspel eindigen, gaat het erom of Nederland of Ecuador de meeste doelpunten heeft gemaakt in dat gelijke spel. Het land dat het doelpuntrijkste gelijkspel neerzet, wordt groepswinnaar. Als beide uitslagen gelijk zijn, wordt er wederom teruggegrepen op het Fair Play-klassement of zelfs een loting.

Oranje verliest van Qatar

We willen er eigenlijk niet aan denken, maar uiteraard behoort een nederlaag tegen het gastland ook tot de mogelijkheden voor Nederland. In dat geval hangt het doorgaan naar de tweede ronde volledig af van wat er op het andere veld is gebeurd. Een zege van Ecuador op Senegal zou dan voldoende zijn om als nummer twee, achter de ploeg van bondscoach Gustavo Alfaro, in het toernooi te blijven. Senegal blijft dan immers op plek drie steken en Qatar was al uitgeschakeld.

Als Ecuador en Senegal gelijkspelen en Oranje verliest, wint Ecuador de groep en moet het verschil in doelsaldo tussen Oranje en Senegal de beslissing brengen in de strijd om plek twee. Momenteel hebben de Afrikanen een doelsaldo van nul en staat Oranje op +2, maar Nederland zakt uiteraard als er verloren wordt van Qatar. Een nederlaag met één doelpunt verschil zou dan nog genoeg kunnen zijn om mee naar de laatste zestien als nummer twee. Winst van Senegal levert weer het bekende duel tussen Oranje en Ecuador op: wie leed de grootste nederlaag, wie pakte de minste kaarten of wie heeft geluk in de loting?