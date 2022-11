Ihattaren voedt geruchten over PSV met cryptische post op Snapchat

Dinsdag, 29 november 2022 om 00:04 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 00:11

Social media vormen anno 2022 een hoeksteen van de samenleving. Topspelers als Lionel Messi, Memphis Depay en Cristiano Ronaldo, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, Twitter of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen. Bijzondere voetbalmomenten gaan bovendien razendsnel de hele planeet over. Voetbalzone zet de gekste, mooiste en opvallendste posts op social media in de rubriek VZ Social op een rijtje.

Mohamed Ihatarren komt – niet voor het eerst – met een cryptische post op social media. De twintigjarige middenvelder plaatst op Snapchat een foto van zichzelf in het shirt van PSV. "Soon?", schrijft Ihattaren daar bij, samen met een emoji die tot stilte maant en een voetbal. Ihattaren wordt begin januari terugverwacht door Juventus, dat hem tot die tijd officieel nog verhuurt aan Ajax. De Amsterdammers trokken maanden geleden hun handen al af van het enfant terrible en lichtten de optie tot koop in het huurcontract niet. Ihattaren doorliep de hele jeugdopleiding van PSV en vertrok op 31 augustus 2021 door de achterdeur naar Juventus.