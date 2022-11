Fraaie treffer Casemiro voldoende voor weinig overtuigend Brazilië

Maandag, 28 november 2022 om 18:53 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 19:27

Brazilië heeft maandagavond een benauwde zege op het WK geboekt. De ploeg van bondscoach Tite leek de creativiteit van de afwezige Neymar tegen Zwitserland te missen. Een fraaie treffer van Casemiro bleek in de slotfase toch voldoende voor de winst: 1-0. Door de overwinning komt Brazilië op zes punten in Groep G en is het verzekerd van een plek in de achtste finales.

Tite kon tegen Zwitserland nog niet beschikken over Neymar. De sterspeler van de Gele Kanaries kampt met een enkelblessure en even werd er gevreesd voor een lange absentie. In de basiself werd hij vervangen door Fred, waardoor Lucas Paquetá dieper in de rug van Richarlison kon spelen. Ook Danilo ontbrak vanwege een blessure. Éder Militão gold als zijn vervanger. Antony moest net als tegen Servië (2-0 winst) bij het eerste fluitsignaal genoegen nemen met een plek op de bank.

Brazilië wist in het eerste bedrijf bij afwezigheid van Neymar allerminst te swingen. Met Vinícius Júnior, Richarlison en Raphinha werd er meerdere keren aangezet, al leidde dit nauwelijks tot serieus doelgevaar. Het eerste echte wapenfeit kwam na 27 minuten op naam van Vinícius, die besloot om de bal niet af te leggen op Richarlison en voor eigen succes te gaan. Yann Sommer hield Zwitserland echter met een sterke redding op de been. Het was voor het eerst sinds het WK 1994 dat de Brazilianen zo laat een schot op doel noteerden op een mondiale eindronde.

Ook na rust slaagde Brazilië er nauwelijks in om te imponeren. De Zwitsers kropen zo waar nu en dan uit hun schulp. Verder dan het zestienmetergebied van de ploeg van Tite kwamen zij echter niet. Aan de overzijde leek Vinícius de ban halverwege de tweede helft uiteindelijk te breken voor de Brazilianen. De aanvaller van Real Madrid werd aangespeeld door Richarlison, die eerder in de aanval uit buitenspelpositie kwam, waardoor er een streep ging door de treffer.

Brazilië nam geen genoegen met een gelijkspel. De inbreng van Rodrygo (direct na rust), Antony en Gabriel Jesus moest zorgen voor nieuw elan. Na een flitsende combinatie kreeg de titelfavoriet in de slotfase alsnog loon naar werken: Vinícius vond Rodrygo, die Casemiro met de buitenkant voet bediende. De middenvelder van Manchester United dacht niet na en vond op fraaie wijze de lange hoek: 1-0.