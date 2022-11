‘Messi wordt best betaalde speler ooit en gaat transfer na het WK bevestigen’

Zondag, 27 november 2022 om 20:35 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 21:02

Het heeft er alle schijn van dat Lionel Messi volgend seizoen in het shirt van Inter Miami te bewonderen is. Volgens the Times staat de Argentijnse sterspeler op het punt om zijn transfer naar de MLS af te ronden. Het dagblad weet dat Messi de duurste speler aller tijden wordt in de geschiedenis van de Amerikaanse hoogste voetbalcompetitie en dat Luis Suárez en Cesc Fàbregas hem zouden kunnen volgen. De transfer moet na het WK wereldkundig worden gemaakt.

Het gonst al tijden van de geruchten over een overstap van Messi naar Inter Miami. De sterspeler beschikt over een aflopend contract bij Paris Saint-Germain. De Parijzenaren willen graag verlengen, terwijl ook Barça de hoop op een terugkeer in het Spotify Camp Nou nog niet uit zijn hoofd heeft gezet. Inter Miami maakt momenteel echter serieus werk van een enorme transferstunt. Het vertrouwen bij eigenaar David Beckham groeit met de dag dat Messi voor een avontuur in de Verenigde Staten zal kiezen. De geluiden worden nu bevestigd door the Times.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Messi verdient bij PSG op dit moment een slordige 1,4 miljoen euro per week. Bij een overstap naar de MLS moet hij water bij de wijn doen en akkoord gaan met salarisverlaging. Desondanks wordt hij veruit de best betaalde speler in de Amerikaanse competitie ooit. Om welk bedrag het precies gaat, is niet bekend. Messi heeft een woning in Miami en gaat er regelmatig op vakantie. Op de achtergrond is Inter Miami spelers aan het identificeren die zouden passen bij de speelstijl van Messi. Onder meer de namen van Suárez (Club Nacional) en Fàbregas (Como) zouden daarbij zijn gevallen.

Volgens the Times worden de banden van Beckham met Qatar beschouwd als belangrijk fundament in de deal rond Messi. Beckham is ambassadeur van het WK-gastland en heeft directe banden met de eigenaren van PSG, Qatar Sports Investment, en met de voorzitter van de club, Nasser Al-Khelaïfi. Messi en Beckham onderhouden eveneens een warme relatie door hun langdurige samenwerking bij adidas. De ‘directe omgeving’ van Messi veegt de claims van the Times overigens resoluut van tafel, zo schrijft Marca. De meest verkochte sportkrant van Spanje weet dat de entourage van Messi ‘met geen enkele club’ gesproken heeft over de toekomst van de sterspeler.