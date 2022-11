Makkelie staat bij WK-debuut voor absoluut topaffiche: ‘Dit niveau ligt zó hoog’

Zondag, 27 november 2022 om 11:09 • Tom Rofekamp

Danny Makkelie fluit zondag zijn allereerste duel op een WK ooit. Dat betreft er niet zomaar een: de Nederlandse arbiter mag namelijk de wedstrijd tussen Spanje en Duitsland in goede banen leiden. Makkelie staat te trappelen voor zijn debuut, zo laat hij optekenen door het Algemeen Dagblad. "Dit niveau ligt zó hoog."

Het is op papier een van de meestbelovende affiches van de WK-groepsfase, het duel tussen Spanje en Duitsland in Groep E. Makkelie zal daarin worden geassisteerd door Hessel Steegstra en Jan de Vries, terwijl Pol van Boekel VAR van dienst is. De 39-jarige scheidsrechter zegt 'supertrots' te zijn op hem en zijn team. "Nu komt het moment van de waarheid. We moeten het nu ook laten zien op het grootste toneel. Het EK is natuurlijk groot, maar dit is mondiaal. En daar ligt het niveau zó hoog dat het echt om de details gaat. Daarin moet je je proberen te onderscheiden", aldus Makkelie.

Vier jaar geleden was de geboren Curaçaoënaar ook aanwezig op het WK in Rusland, maar toen assisteerde hij Björn Kuipers in de rol van videoscheidsrechter. De inmiddels gepensioneerde arbiter dient nog altijd als klankbord voor Makkelie, zo geeft de aanstaand WK-debutant aan. "We hebben veel contact. Hij vraagt dan hoe het gaat, hoe ik in mijn vel zit en hoe ik me voorbereid. Dan geeft hij ook tips. En zo vraag ik hoe hij met bepaalde dilemma’s omging of zijn team op scherp zette. Ik heb een goede coach en ervaringsdeskundige aan hem."

Hoewel Makkelie graag zo lang mogelijk wil blijven fluiten in Qatar, wil hij ook met alle liefde pas op de plaats maken als het Nederlands elftal het ver schopt. "Natuurlijk zou het prachtig zijn als Nederland de finale haalt. Ik ben ook Nederlander en chauvinistisch. Dat maken we zelden mee, dus ik zou dat geweldig vinden. Ik ben sportman. Ik wil zover mogelijk komen, maar je moet ook naar het grotere geheel kijken. Uiteindelijk zijn meer mensen blij als Nederland in de finale komt, dan wanneer Team Makkelie dat lukt", concludeert de goudeerlijke leidsman.