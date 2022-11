Vermoedelijke XI Marokko: Gaat Noussair Mazraoui de aftrap halen?

Zondag, 27 november 2022 om 08:53 • Tom Rofekamp • Laatste update: 11:26

Na het knappe 0-0 gelijkspel tegen Kroatië staat Marokko andermaal voor een lastige opgave in de WK-groepsfase. Het België van Roberto Martínez is om 14.00 uur de tegenstander in het Al Thumamastadion. Marokko zal net als woensdag aantreden met Hakim Ziyech in de basis, terwijl Noussair Mazraoui vermoedelijk naar de bank verdwijnt. De ex-Ajacied viel in het openingsduel uit met een heupblessure en is nog niet fit genoeg om te starten. Bij de Belgen ontbreekt Romelu Lukaku nog altijd.

Marokko baarde woensdag opzien door vice-wereldkampioen Kroatië zonder al te veel problemen het scoren te beletten. Zelf kwamen de Leeuwen van de Atlas echter ook niet tot een doelpunt. Nog grotere smet op het duel was het uitvallen van Mazraoui, die even na rust verkeerd terechtkwam bij een kopkans. Bondscoach Walid Regragui vertelde zaterdag al dat het meespelen van de 25-jarige back een race tegen de klok zou gaan worden, en het lijkt erop dat hij deze verloren heeft.

Mazraoui gaat volgens The Independent op linksback vervangen worden door Yahia Attiyat Allah. De vleugelverdediger annex vleugelaanvaller zal in de defensie vergezeld worden door Hakimi, Nayef Aguerd en Romain Saïss. Ook Achraf Hakimi was nog een twijfelgeval vanwege een beenblessure, maar lijkt gewoon te kunnen starten. Het Marokkaanse middenveld bestaat uit Azzedine Ounahi, Selim Amallah en Sofyan Amrabat. Laatstgenoemde was een van de uitblinkers tegen Kroatië, en zal ook in het duel met de Belgen een van de sleutelspelers voor Regragui zijn. Ziyech is net als woensdag de meest rechter man in een aanval die verder uit Youssef En-Nesyri en Sofiane Boufal bestaat. Ex-AZ'er Zakaria Aboukhlal zal net als tegen de Kroaten moeten hopen op een invalbeurt.

De tegenstander

Opponent België opende het WK met een benauwde 1-0 overwinning op Canada. Een ingeving van Michy Batshuayi bleek net genoeg voor de zuiderburen. Toch zal het spel van de Belgen bondscoach Martínez allesbehalve gelukkig hebben geprezen. Menig speler moest het na afloop ontgelden bij de analytici, en van sterspeler Kevin de Bruyne werd er zelfs gezegd 'hem nog nooit zo slecht te hebben gezien'. Schamel lichtpuntje was het optreden van Batshuayi. Die zal ook zondag weer aan de aftrap verschijnen, daar normaliter eerste keus Lukaku nog altijd geblesseerd is.

België gaat echter nog wel 'gewoon' aan kop in Groep F. Martínez en co zullen niet hopen op een herhaling van de laatste ontmoeting met de Marokkanen (in maart 2008): toen werd het 1-4 voor laatstgenoemde. In totaal troffen België en Marokko elkaar driemaal, waarvan de overige twee wedstrijden wel door de zuiderburen gewonnen werden. Overige groepsgenoten Kroatië en Canada treffen elkaar later op de dag.

Vermoedelijke opstelling België: Courtois; Dendoncker, Alderweireld, Vertonghen; Meunier, Witsel, Tielemans, Castagne; De Bruyne, E. Hazard (c); Batshuayi

Vermoedelijke opstelling Marokko: Bounou; Hakimi, Aguerd, Saïss (c), Attiyat Allah; Amrabat; Ounahi, Amallah; Ziyech, En-Nesyri, Boufal