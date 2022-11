Neymar komt via social media met emotionele boodschap over blessure

Zaterdag, 26 november 2022 om 07:53 • Wessel Antes • Laatste update: 09:09

Na de hoopvolle boodschap van de teamarts van Brazilië, is Neymar zelf nu ook met een emotionele boodschap naar buiten getreden over zijn enkelblessure. De dertigjarige aanvaller moet hoogstwaarschijnlijk de groepsduels tegen Zwitserland (maandag) en Kameroen (vrijdag) aan zich voorbij laten gaan. Voor het duel tegen de Afrikanen heeft men bij A Seleção nog wel stille hoop. Neymar geeft eerlijk toe dat hij kapot is van zijn enkelkwetsuur. “Vandaag (vrijdag, red.) is een van de moeilijkste dagen in mijn carrière geweest. Ja, ik heb een blessure en dat doet pijn.”

Toch wil de Braziliaan zich verder vooral hoopvol opstellen in zijn bericht. “Ik weet zeker dat ik de kans krijg om terug te komen. Ik ga er alles aan doen om mijn land, teamgenoten en mezelf te helpen. Het erbij laten zitten? NOOIT! Ik ben een kind van God en mijn geloof is eindeloos.” Neymar speelde tot op heden al 122 interlands voor Brazilië, waarin hij 75 keer trefzeker was en 55 assists gaf. De Brazilianen begonnen donderdag met een glansrijke 2-0 zege op Servië aan het WK. Richarlison was verantwoordelijk voor beide treffers.