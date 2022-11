ESPN denkt dat Neymar klaar is in poulefase; teamarts blijft hoopvol

Vrijdag, 25 november 2022 om 16:17 • Rian Rosendaal

Neymar komt niet meer in actie voor Brazilië in de groepsfase van het WK, zo maakt de Braziliaanse tak van ESPN vrijdag wereldkundig. De aanvaller viel donderdagavond na tachtig minuten uit tegen Servië (2-0 overwinning) en naar nu blijkt is de enkelblessure dermate ernstig dat hij pas in de volgende ronde, mocht Brazilië zich daarvoor plaatsen, weer beschikbaar is voor bondscoach Tite. Ook rechtsback Danilo is volgens de Braziliaanse berichtgeving klaar wat betreft de poulefase en dat is ook vanwege een enkelkwetsuur.

Teamarts Rodrigo Lasmar bevestigt vrijdag namens de Braziliaanse voetbalbond dat Neymar en Danilo maandag tegen Zwitserland ontbreken, maar dat het treffen met Kameroen van volgende week vrijdag nog wel een optie is voor het tweetal. "Beide spelers staan onder behandeling. Het is heel belangrijk dat we nu kalm blijven en dagelijks kijken wat het beste is. We kunnen bevestigen dat we niet op Neymar en Danilo rekenen voor de volgende wedstrijd, maar we doen er alles aan om de spelers fit te krijgen voor de rest van het toernooi." Uit tests komt naar voren dat er inderdaad schade is ontstaan aan de enkel van Neymar en dat er tevens sprake is van een lichte zwelling op het bot.

Op beelden is te zien dat de Neymar na de wedstrijd van donderdag naar de spelerstunnel strompelt en dat hij een zeer dikke enkel heeft. De sterspeler viel in de slotfase uit, nadat hij nog enkele minuten op het veld bleef staan. Neymar had op de bank de tranen in zijn ogen en gebruikte ijs om zijn enkel te koelen. Na afloop begon al snel de discussie over de fitheid van de veelbesproken aanvaller. ESPN denkt dat Neymar de komende twee duels moet missen, terwijl de Braziliaanse bond hoopvoller gestemd is.

In een kort statement liet de Braziliaanse bond weten dat de rechterenkel van Neymar verstuikt is en dat er heel snel onderzocht zou worden hoe ernstig dat is en hoe lang de aanvaller voorzichtig moet zijn met die enkel. In Brazilië was ondertussen al onrust ontstaan en gaan de gedachten terug naar 2014, toen de ster in de kwartfinale van het WK in eigen land een wervel brak en de halve finale moest missen. Die ging toen met maar liefst 7-1 verloren tegen Duitsland.

Tite heeft de nodige alternatieven achter de hand, nu hij Neymar voorlopig niet kan inzetten. Zo vielen Antony, Gabriel Martinelli, Rodrygo en Gabriel Jesus al in tijdens de wedstrijd tegen Servië en zijn Richarlison en Raphinha ook twee spelers die op meerdere posities in de voorhoede uit de voeten kunnen. Toch zou het gemis van de sterspeler een forse klap zijn voor de titelaspiraties van de Brazilianen. De vijfvoudig wereldkampioen speelt maandag tegen Zwitserland en komt op vrijdag 2 december uit tegen Kameroen.