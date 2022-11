Geen moment spijt van keuze om Oranje links te laten liggen: ‘Dit voelt goed’

Vrijdag, 25 november 2022 om 11:59 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 12:06

Sergiño Dest is het WK met de Verenigde Staten ietwat teleurstellend begonnen met een gelijkspel tegen Wales (1-1). Lange tijd leken de Amerikanen op jacht naar de overwinning, totdat Gareth Bale in de slotfase roet in het eten gooide met een rake strafschop. Dest, die in het verleden de mogelijkheid had om voor Oranje te kiezen, hoopt met de Verenigde Staten de beste WK-prestatie ooit te evenaren. Twintig jaar geleden kwam het land in Japan en Zuid-Korea tot de kwartfinale. "Ik denk dat het kan."

De Verenigde Staten zijn tijdens het WK ingedeeld in een poule met Wales, Iran en Engeland. De ploeg van Gareth Southgate heeft, mede door de monsterscore tegen Iran (6-2), de beste papieren om als groepshoofd door te stoten. Het gevecht om plek twee is des te interessanter. Dest geeft Amerika een goede kans om de knock-outfase te bereiken. "Een WK is erg zwaar en de tegenstanders zijn sterk. We moeten het ronde per ronde bekijken, maar als we snel een goede flow te pakken krijgen, dan is het evenaren of overtreffen van die prestatie (uit 2002, red.) zeker mogelijk.''

Dest had drie jaar geleden de mogelijkheid om zijn interlandloopbaan aan Nederland te verbinden. De verdediger van AC Milan sprak uitgebreid met Ronald Koeman, maar koos voor het land van zijn Surinaams-Amerikaanse vader. "Ik ben nog steeds blij met die keuze", aldus Dest, die ten tijde van de beslissing het shirt van Ajax droeg. "Het was een keuze op zowel gevoel als verstand. En dat is nog steeds hetzelfde. Spelen voor USA voelt altijd goed. Het eerste, grote doel was kwalificatie voor het WK in 2022. Dat is gelukt. Ik kan dus wel zeggen dat mijn verwachtingen zijn uitgekomen, ja."

In Amerika wordt de huidige lichting beschouwd als de 'gouden generatie' met spelers als Christian Pulisic, Giovanni Reyna en Weston McKennie. "We hebben zeker een aantal behoorlijk talentvolle en goede spelers die op een hoog niveau in Europa uitkomen", aldus Dest, "maar gouden generatie? Dan moeten we resultaten boeken waarmee we dat stempel verdienen. Dus dat moeten we de komende jaren nog maar laten zien en om te beginnen op het WK. Voetbal wordt elk jaar populairder in de VS. Steeds meer jonkies spelen het en ook als we in eigen land interlands spelen, merken we dat de sport steeds meer leeft."

Oranje

Ook het Nederlands elftal volgt Dest met bovengemiddelde interesse. De vleugelverdediger, die vrijdagavond om 20.00 uur de tweede groepswedstrijd speelt tegen Engeland, kent veel huidige Oranje-internationals van zijn tijd bij Ajax. "Met veel van hen heb ik ook nog contact. Ook daarom gun ik hen het beste. Tenzij ze tegen ons spelen natuurlijk. Als je naar de selectie kijkt, maakt Nederland zeker een kans om ver te komen. Er zijn alleen zoveel sterke ploegen dat het moeilijk voorspellen is. Voor ons zou een evenaring van de prestatie uit 2002 erg mooi zijn. Ik denk ook dat het kan."