Dumfries toont zich een tegenpool van Bergwijn en heeft lachers op de hand

Donderdag, 24 november 2022 om 13:18 • Wessel Antes • Laatste update: 13:22

Waar Steven Bergwijn na de persconferentie van Oranje woensdag veel kritiek kreeg op zijn houding, heeft Denzel Dumfries een dag later (donderdagmiddag) de lachers op de hand. De 26-jarige rechtsback van Internazionale maakte aan de zijde van bondscoach Louis van Gaal een vrolijke indruk en kreeg zelfs de gehele perszaal in Qatar aan het lachen.

Het schouwspel tussen Van Gaal en zijn pupil begon al direct bij de eerste vraag over de verwachtingen van de wedstrijd tegen Ecuador. “Zal ik maar beginnen, Denzel?”, waarna Dumfries goedkeurend knikte. “Ik denk dat Ecuador een tegenstander is die nog meer georganiseerd is dan Senegal. De spelers zijn nog slimmer. Dus dat maakt het wel moeilijker dan tegen Senegal”, aldus van Gaal, die vervolgens op hilarische wijze toevoegt. “Denzel, jij moet ook nog wat zeggen!”

“Ik sluit mij uiteraard aan bij de bondscoach”, aldus Dumfries, die na zijn woorden een schouderklopje ontvangt, om vervolgens de zaal te laten lachen. “Dat lijkt me ook verstandig, haha! Ecuador heeft natuurlijk ook een goede ploeg. Dat hebben ze laten zien tijdens de wedstrijd tegen Qatar (0-2 winst, red.), maar ook in de kwalificatie. Het is een fysieke ploeg en wij weten wat we kunnen verwachten.”

Ajacied Bergwijn kreeg van journalisten van De Telegraaf en NOS enorm veel kritiek op zijn laconieke houding tegenover de pers. Met name Valentijn Driessen haalde ongenadig hard uit naar de 24-jarige vleugelspeler. “Het is gewoon pure minachting van de journalistiek én de Nederlandse volger. Dat vergeet iedereen: wij zitten daar niet namens onszelf. We zitten daar namens het Nederlandse volk om dat op de hoogte te brengen van het voetbal. Dan verwacht je gewoon een volwassen antwoord. En niet dat schaapachtige gedoe wat we nu hebben gezien. Ook voor de KNVB is dit een regelrechte aanfluiting.” De reacties op het optreden van Dumfries zullen vermoedelijk een stuk positiever zijn.