Ten Hag kan rekenen op lof van aanstormend talent: ‘Een geweldig mens’

Donderdag, 24 november 2022 om 10:49 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 11:14

Erik ten Hag heeft een goede sier gemaakt bij Alejandro Garnacho. De pas achttienjarige aanvaller krijgt dit seizoen veelvuldig speelminuten bij Manchester United en is zijn manager daar dankbaar voor. De kansen die Garnacho tot dusver heeft gekregen kunnen niet los worden gezien van de perikelen rond Cristiano Ronaldo. Laatstgenoemde is inmiddels vertrokken bij de club, waardoor de Argentijns-Spaanse flankspeler vrij baan lijkt te hebben.

Garnacho ziet Ronaldo als zijn absolute idool, maar terwijl de Portugees zich recent in negatieve zin uitliet over de Nederlandse oefenmeester, heeft de jongeling alleen maar mooie worden over voor Ten Hag. "Hij is een heel goede manager en bovenal een geweldig mens. Hij let altijd heel goed op ons en helpt ons enorm, vooral de jonge spelers", vertelt de buitenspeler bij het clubkanaal. De persoonlijkheid van Ten Hag heeft behoorlijk indruk gemaakt op Garnacho, ook al staat het haaks op het beeld dat Ronaldo heeft van de voormalig Ajax-trainer.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Ten Hag wordt bij United vooral geroemd om zijn discipline. Garnacho houdt zich vast aan het feit dat talenten vaak de kans krijgen bij de in Haaksbergen geboren oefenmeester, zoals dat ook bij Ajax gebeurde. "Ik heb hard moeten blijven werken tot het moment waarop ik mijn kans kreeg", aldus de tiener. "Voorlopig maak ik optimaal gebruik van de kansen die hij me geeft. Ik wil vanaf hier geen stap terug doen. Ik wil regelmatig spelen en op dezelfde manier doorgaan."

De achttienjarige Garnacho maakte vorige maand zijn basisdebuut in het Europa League-duel met Sheriff Tiraspol en wist in de daaropvolgende weken twee keer te scoren. In de uitwedstrijd tegen Fulham nam hij in de blessuretijd de beslissende 1-2 voor zijn rekening. United besloot hem daarop uit te roepen tot Speler van de Maand in november. In Engeland wordt gesteld dat zijn kwaliteiten het best tot zijn recht komen wanneer hij als invaller binnen de ploeg wordt gebracht tegen vermoeide tegenstanders. "Zijn snelheid is een wapen", aldus de Manchester Evening News recent.