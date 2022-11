Robert Lewandowski mist strafschop in doelpuntloos gelijkspel tegen Mexico

Dinsdag, 22 november 2022 om 18:55 • Sam Vreeswijk • Laatste update: 19:01

Mexico en Polen zijn het WK in Qatar begonnen met een gelijkspel. In Doha eindigde het duel in 0-0. Mexico domineerde het duel grotendeels, maar Polen was het dichtst bij een doelpunt: na een klein uur spelen miste Robert Lewandowski een strafschop. Daarmee staat de spits nog steeds op nul WK-goals. De volgende wedstrijd voor Mexico is zaterdag tegen Argentinië, terwijl Polen het eerder die dag opneemt tegen Saudi-Arabië.

Aan de kant van Mexico was er een basisplaats voor Ajacieden Edson Álvarez en Jorge Sánchez, evenals voormalig Eredivisionisten Héctor Moreno en Hirving Lozano. PSV’er Érick Gutiérrez begon net als voormalig Eredivisie-spelers Andrés Guardado en Uriel Antuna op de bank. Bij Polen mocht Feyenoorder Sebastian Szymanski aan de wedstrijd beginnen, net als sterspeler Lewandowski. Arkadiusz Milik, die van 2014 tot 2016 bij Ajax speelde, startte als reservespeler.

Penalty voor Polen ?? Robert Lewandowski heeft nog nooit gescoord op een WK-eindronde en dat blijft voorlopig zo. Guillermo Ochoa - al zo vaak beslissend op een WK - pakt de matig ingeschoten strafschop van de spits.#mexpol #wk2022 Kijk live mee ? https://t.co/eaAsaINS3r pic.twitter.com/WTg8qhQwOi — NOS Voetbal (@NOSvoetbal) November 22, 2022

In de enigszins teleurstellende eerste helft waren de grootste kansen voor Mexico. Zo kreeg Alexis Vega al vroeg in de wedstrijd zijn voet niet tegen een voorzet van Lozano en kopte Moreno over. Tussendoor kreeg ook Polen een kansje via Lewandowski, maar hij kopte naast. Na een klein half uur was el Tricolor opnieuw gevaarlijk via Vega (kopbal net voorlangs) en een scrimmage. De Mexicanen hadden het geluk echter niet aan hun zijde. Ook niet via Sánchez, die zijn poging vlak voor rust met moeite gekeerd zag worden door Wojciech Szczesny.

De tweede helft was veel aantrekkelijker. Lozano stichtte met een schot recht op Szczesny het eerste gevaar, waarna Lewandowski namens Polen in kansrijke positie kwam. Moreno beging daarbij een overtreding, waardoor Polen na inmenging van de VAR een penalty kreeg. Het was voor Lewandowski de uitgelezen mogelijkheid om zijn eerste doelpunt op een WK te maken, maar Guillermo Ochoa stopte zijn strafschop. De gemiste strafschop van Polen gaf de Mexicanen hernieuwde energie. Zo zag Álvarez zijn schot worden gekeerd door Szczesny en schoot Vega naast. Polen was via Grzegorz Krychowiak in de blessuretijd nog dichtbij, maar zijn inzet vloog naast. Daarmee sloten beide landen hun eerste duel op dit WK doelpuntloos af.