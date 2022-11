MVV Maastricht herstelt zich van zeperd en is elf thuisduels op rij ongeslagen

Zaterdag, 19 november 2022 om 21:59 • Rian Rosendaal

MVV Maastricht heeft zich hersteld van de pijnlijke 3-0 nederlaag tegen Jong FC Utrecht van afgelopen maandag. In de eigen Geusselt werd zaterdagavond namelijk met 1-0 gewonnen van Almere City FC. Ruben van Bommel was kort voor het rustsignaal de matchwinner aan de kant van MVV. De club uit Maastricht verstevigt dankzij de overwinning de derde plaats in de Keuken Kampioen Divisie.

De Limburgers begonnen agressief en met aanvallende intenties aan het duel met Almere City en die benadering leverde in de eerste vijf minuten twee kansen op. Een kopbal van Rein Van Helden vloog echter over het doel van de bezoekers en een schot van Sven Blummel ging via een verdediger naast. In de twaalfde minuut liet Koen Kostons een grote kans onbenut toen hij alleen op Nordin Bakker afstormde. De doelman van Almere City was alert en hield zijn doel schoon. MVV bleef de dominante ploeg in het restant van de eerste helft en in minuut 43 resulteerde dat dan eindelijk in de openingstreffer.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Kostons, die wederom alleen op het doel van Almere City kon afgaan, hield ditmaal het overzicht. Hij bediende Ruben van Bommel op maat en de achttienjarige aanvaller maakte van dichtbij geen fout: 1-0. De bedrijvige Kostons ging in blessuretijd opnieuw alleen op Bakker af en scoorde zelfs. Er was echter al gefloten voor buitenspel en het desondanks doorgaan leverde Kostons een gele kaart op. MVV was na rust ook maar met een ding bezig: het opzetten van aanvallen. In de eerste tien minuten na rust wist Bakker een poging van Marko Kleinen te keren en nam Ruben van Bommel de bal niet goed aan in kansrijke positie.

Almere City kroop wat meer uit zijn schulp en leek na een uur spelen op gelijke hoogte te komen. Het doelpunt van Ilias Alhaft bleek in buitenspelpositie te zijn gemaakt, waardoor de 1-0 tussenstand op het scorebord bleef staan. Slechts een minuut later werd Kostons opnieuw gestuit door Bakker, waardoor het spannend bleef in Maastricht. In de slotfase werd bij beide ploegen het nodige gewisseld. Zo ging onder meer de trefzekere Ruben van Bommel naar de kant. De vele wijzigingen brachten geen verandering in de stand. MVV trok de 1-0 voorsprong over de streep, mede dankzij een goede redding van Romain Matthys met nog een paar minuten op de klok, en is inclusief afgelopen seizoen alweer elf thuisduels op rij ongeslagen.

Nr. Team M W G V +/- Pnt 1 Heracles Almelo 16 12 1 3 24 37 2 MVV Maastricht 16 10 3 3 8 33 3 PEC Zwolle 15 10 2 3 19 32 4 FC Eindhoven 16 8 5 3 8 29 5 Almere City FC 16 8 2 6 2 26 6 VVV-Venlo 16 7 4 5 -1 25 7 Jong AZ 16 7 3 6 5 24 8 Roda JC Kerkrade 16 7 3 6 4 24 9 Willem II 15 6 5 4 4 23 10 Jong Ajax 16 5 6 5 2 21 11 De Graafschap 16 6 3 7 0 21 12 Jong PSV 16 5 5 6 0 20 13 FC Den Bosch 16 6 1 9 -5 19 14 Telstar 16 4 7 5 -8 19 15 NAC Breda 15 5 3 7 -6 18 16 ADO Den Haag 16 4 4 8 -7 16 17 TOP Oss 16 5 1 10 -11 16 18 FC Dordrecht 15 4 3 8 -6 15 19 Helmond Sport 16 5 0 11 -17 15 20 Jong FC Utrecht 16 2 3 11 -15 9