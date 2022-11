Turkije komt enorme blunder bij goal Cerný in vriendschappelijk duel te boven

Zaterdag, 19 november 2022 om 20:03 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 20:35

Turkije heeft zaterdagavond een oefenzege geboekt op Tsjechië. De ploeg van bondscoach Stefan Kunz, die zich niet kwalificeerde voor het WK in Qatar, won met 2-1 dankzij goals van Enes Ünal en Hakan Calhanoglu. FC Twente-aanvaller Václav Cerný bracht de stand na rust nog in evenwicht na een enorme blunder van Dogan Alemdar.

Aan de zijde van van Tsjechië had bondscoach Jaroslav Silhavy een basisplaats ingeruimd voor Cerny. De vleugelaanvaller van FC Twente, die zijn achtste interland speelde, mocht eerder deze maand ook een helft meedoen tijdens een oefeninterland tegen Duitsland (1-0). Het vriendschappelijke duel tussen Turkije en Tsjechië stond in het teken van het afscheid van scheidsrechter Cüneyt Çakir. De 45-jarige arbiter beëindigde zijn carrière na vijf minuten met een speciale wissel, waarna hij in het zonnetje werd gezet. De Schot William Collum was de leidsman voor het restant van het oefenduel.

Enes Ünal scoort de opener! ?? Met enig geluk valt de bal via de verdediger in het netje, 1-0 ??#ZiggoSport #TURCZE #Unal pic.twitter.com/VxaaQJ45ce — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) November 19, 2022

Het spel golfde in het eerste bedrijf op en neer, al leidde dit niet direct tot serieuze mogelijkheden. De ban werd uiteindelijk na een half uur gebroken door de Turken. Voormalig FC Twente-aanvaller Ünal werd de diepte ingestuurd door Cengiz Ünder en vond de verre hoek: 0-1. De ploeg van bondscoach Kuntz leek hierna door te drukken, echter stuitte Ünder op de vuisten van doelman Jiri Pavlenka.

Waar de sluitpost van Tsjechië zijn land op de been hield, ging zijn collega Dogan na rust gigantisch in de fout. Cerny schoot vanaf een meter of 25 recht op de Turkse doelman, die de bal knullig in zijn eigen goal duwde. Turkije slaagde er desondanks vrij snel in om weer orde op zaken te stellen. Tomas Koubek, die Pavlenka in de rust als doelman van Tsjechië verving, wist eerst nog redding te brengen op schoten van Cenk Tosun en Dogukan Sinik, maar liet zich vervolgens in de korte hoek verrassen bij een schot van Calhanoglu: 2-1.