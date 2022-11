De Graafschap wint voor het eerst sinds oktober 2021 twee keer op rij

Vrijdag, 18 november 2022 om 22:52 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 23:02

De Graafschap heeft uitstekende zaken gedaan in de Keuken Kampioen Divisie. De superboeren waren met 0-2 te sterk voor Helmond Sport dankzij doelpunten van Camiel Neghli en Mees Kaandorp. Door de overwinning stijgt de ploeg van trainer Adrie Poldervaart naar de elfde positie en is het nog maar twee punten verwijderd van plek acht, dat aan het einde van het seizoen recht geeft op deelname aan de play-offs om promotie naar de Eredivisie. Met de overwinning komt ook een einde aan de reeks van ruim een jaar waarin De Graafschap er niet in slaagde om twee wedstrijden op rij in de Keuken Kampioen Divisie te winnen.

Helmond had vooraf te maken met de nodige afwezigen. Zo waren Tom Beugelsdijk, Michael Chacon en Bram van Vlerken geschorst en speelden Daniël Breedijk, Jelle Goselink, Eros Maddy en Peter van Ooijen niet mee vanwege blessures. Daardoor kregen onder meer Jarno Lion, Emir Terzi en Ruben van der Meer een kans in de basis. Bij De Graafschap keerden Alexander Büttner en Siem de Jong ten opzichte van de 3-2 overwinning tegen Jong PSV terug in de basis. Dat ging ten koste van respectievelijk Roland Baas en Joel Valencia. Laatstgenoemde is bovendien wekenlang uit de roulatie met een enkelblessure, die hij in het duel met Jong PSV opliep.

Een fraaie pass van centrale verdediger Rio Hillen belandde in de vijfde minuut over de Helmondse defensie en daar kon Neghli van profiteren. De rechtsbuiten nam de bal goed in de loop mee, omspeelde doelman Mike Havekotte en zette vervolgens eenvoudig de 0-1 op het scorebord. Even later maakten de Doetinchemmers er alweer 0-2 van. Een pass van Robin Schouten kwam terecht bij de ongedekte Kaandorp, die zijn inzet via de handschoen van Havekotte in de verre hoek zag belanden. Danzell Gravenberch en De Jong kregen tien minuten voor rust mogelijkheden om het duel in het slot te gooien. Het schot van de spits en de kopbal van de middenvelder troffen echter geen doel.

In een poging iets aan de achterstand te doen bracht interim-trainer Tim Bakens aanvaller Jaraf Arias in het veld ten faveure van middenvelder Gaetan Bosiers. Het leek de Noord-Brabanders goed te doen, want de thuisploeg werd gevaarlijk via een kopbal van Van der Meer. De inzet van de centrale verdediger kon echter worden gepakt door Hidde Jurjus. De Graafschap werd vervolgens zelf gevaarlijk via Gravenberch, die zag dat zijn schot over ging. Na ruim een uur spelen kreeg Helmond de kans om de marge terug te brengen tot één, maar Håkon Lorentzen zag zijn inzet op knappe wijze gekeerd zien worden door Jurjus. Nadat Arno Van Keilegom een kwartier van tijd eveneens op de goalie van De Graafschap stuitte, verdween het geloof in een resultaat langzaam bij de Helmonders.

? Bliksemstart voor @DeGraafschap: na 11 minuten al op 2-0 dankzij Camiel Neghli en Mees Kaandorp! #HELGRA — ESPN NL (@ESPNnl) November 18, 2022

Nr. Team M W G V +/- Pnt 1 Heracles Almelo 15 11 1 3 21 34 2 PEC Zwolle 15 10 2 3 19 32 3 MVV Maastricht 15 9 3 3 7 30 4 FC Eindhoven 16 8 5 3 8 29 5 Almere City FC 15 8 2 5 3 26 6 Jong AZ 16 7 3 6 5 24 7 Roda JC Kerkrade 16 7 3 6 4 24 8 Willem II 15 6 5 4 4 23 9 VVV-Venlo 15 6 4 5 -3 22 10 Jong Ajax 16 5 6 5 2 21 11 De Graafschap 16 6 3 7 0 21 12 Jong PSV 16 5 5 6 0 20 13 FC Den Bosch 15 6 1 8 -3 19 14 Telstar 16 4 7 5 -8 19 15 NAC Breda 15 5 3 7 -6 18 16 TOP Oss 15 5 1 9 -8 16 17 ADO Den Haag 16 4 4 8 -7 16 18 FC Dordrecht 15 4 3 8 -6 15 19 Helmond Sport 16 5 0 11 -17 15 20 Jong FC Utrecht 16 2 3 11 -15 9