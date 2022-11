Kuijt gaat na nieuwe nederlaag in op geruchten over gigantische afkoopsom

Woensdag, 16 november 2022 om 23:56 • Wessel Antes

Dirk Kuijt is woensdagavond na de nieuwe nederlaag van ADO Den Haag tegen Roda JC (0-1) uitgebreid in gesprek gegaan met ESPN. De 41-jarige hoofdtrainer ligt door de zeventiende plaats in de Keuken Kampioen Divisie al enige tijd onder druk, en de afgelopen dagen spookt het aan geruchten rondom de Haagse club. Kuijt nam in het Bingoal Stadion bijna tien minuten de tijd voor de camera’s van de betaalzender.

De afgelopen weken gingen er veel verhalen rond over een evaluatiegesprek dat zou plaatsvinden vanwege de tegenvallende prestaties van ADO. Kuijt zegt daar niets vanaf te weten. “Heel veel mensen speculeren, daar doe ik niet aan mee. Ik communiceer intern met spelers, staf en directie. Dat doe ik zo goed mogelijk. Ik ben niet op de hoogte van een evaluatiegesprek. Het is soms vervelend dat er van alles wordt geroepen. Zeker op het moment dat je verliest. Er wordt veel gezegd. Daar zitten veel waarheden tussen, maar ook veel onwaarheden.”

Dirk Kuijt ontkent de geruchten over een afkoopsom in zijn contract:



"Ik krijg een goed salaris, maar er is geen enkele vorm van een afkoopsom." — ESPN NL (@ESPNnl) November 16, 2022

Ook doken er in de media verhalen op over een gigantische afkoopsom in het contract van Kuijt. Ook dat was nieuw voor de oefenmeester, die tot medio 2023 vastligt. “Ik doe het niet voor het geld. Ik krijg uiteraard wel een goed salaris, maar er is helemaal geen enkele vorm van een afkoopsom. Daar hebben we het nooit over gehad. Dat is nooit mijn intentie geweest. Ik wil gewoon presteren als coach en het lijkt mij fantastisch om dat voor ADO te doen.”

Kuijt ziet nog altijd mogelijkheden om ADO uit het dal te helpen. Op de vraag of hij de stekker uit zijn functie trekt reageert hij dan ook kraakhelder. “Ik heb die vraag meer gehad, maar ik ben een strijdbaar persoon. Ik doe er alles aan.” ADO heeft inmiddels al vijf wedstrijden op rij niet gewonnen in de Keuken Kampioen Divisie. De eerstvolgende wedstrijd is pas op 11 december, uit bij Almere City.