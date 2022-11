Sébastien Haller deelt verdrietig nieuws en moet opnieuw onder het mes

Woensdag, 16 november 2022 om 23:06 • Wessel Antes • Laatste update: 23:10

Sébastien Haller moet opnieuw worden geopereerd in zijn revalidatie. De 28-jarige spits van Borussia Dortmund, die zich zoals altijd strijdbaar toont, is nog altijd niet kankervrij verklaard. Via social media deelt Haller een bericht waarin hij zijn fans een update geeft over de huidige situatie.

Waar de voormalig Ajacied hoopte begin 2023 terug te keren op het voetbalveld, lijkt dat er helaas niet in te zitten. “Zoals vanaf het begin duidelijk was, zouden er na de chemotherapie verschillende scenario's zijn. Ik moet mededelen dat mijn gevecht nog niet voorbij is. Ik zal een operatie moeten ondergaan, om definitief een einde te maken aan deze tumor, die me weghoudt van het voetbalveld.”

Comme prévu depuis le début, différentes possibilités étaient envisagées suite aux chimio. Je vous annonce que le combat n’est pas terminé pour moi. Je vais devoir subir une opération pour en finir définitivement avec cette tumeur qui m’éloigne des terrains. Merci à tous ???????? pic.twitter.com/sFijTijLXu — Sébastien Haller (@HallerSeb) November 16, 2022

Haller maakt daarnaast van de gelegenheid gebruik om zijn fans te bedanken. “Ik wil jullie allemaal bedanken voor de steunbetuigingen en de kracht die jullie me geven in deze beproeving.” In juli werd er geconstateerd dat de Ivoriaan kampt met teelbalkanker. Diezelfde maand ging hij voor het eerst onder het mes, waarna een lange revalidatie volgde. Inmiddels is duidelijk dat die operatie nog niet voldoende is geweest.

Vorige maand werd bekend dat Haller op de dertiende plaats is geëindigd in de Ballon d’Or verkiezing vanwege zijn indrukwekkende prestaties bij Ajax. In 43 officiële wedstrijden voor de Amsterdamse club was de spits 34 keer trefzeker. Met deze statistieken sprong Haller in het oog bij Borussia Dortmund, dat 31 miljoen euro voor hem neertelde. Vanwege zijn ziekte wacht Haller nog altijd op zijn debuut voor de Duitse club.