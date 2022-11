Dit zijn de sterspelers waar België voor moet uitkijken dit WK

Woensdag, 16 november 2022 om 17:29 • Bart D'Hanis

De 22e editie van het WK voetbal gaat bijna van start. Vanaf 20 november gaan 32 landen in Qatar strijden om de felbegeerde titel. De spelers van Nederland, België, Frankrijk en Brazilië zijn bij het grote publiek bekend, maar hoe staan landen als Australië, Zuid-Korea en Servië ervoor? In deze rubriek blikt Voetbalzone per poule vooruit op het WK en in de zesde editie is het de beurt aan Groep F, waar onder meer België in zit. De andere landen in deze poule zijn Canada, Kroatië en Marokko.

België

België gaat in Qatar op jacht naar de eerste wereldtitel in de geschiedenis. De ‘gouden generatie’ van de Belgen lijkt bijna op zijn retour, maar toch kunnen De Rode Duivels ook in 2022 nog over een aantal supersterren beschikken. Zo wordt het voor tegenstanders van België lastig om een doelpunt te maken: Thibaut Courtois, de keeper van Real Madrid, staat immers onder de lat bij onze zuiderburen. Daarnaast kunnen de Belgen beschikken over defensieve talenten als Zeno Debast (RSC Anderlecht) en Arthur Théate (Stade Rennes). Op het middenveld is Kevin de Bruyne (Manchester City) onomstreden. De Belgische doelpuntenproductie zal moeten worden verzorgd door onder meer Romelu Lukaku (Internazionale) en Eden Hazard (Real Madrid). Ook Leandro Trossard (Brighton Hove & Albion) zit bij de selectie. De aanvaller is dit seizoen goed in vorm. In de Premier League was hij in veertien duels goed voor zeven goals en drie assists.

Het WK van 2022 wordt voor België de veertiende uit de geschiedenis. In Rusland, vier jaar geleden, werden de Belgen derde. Dat is tevens hun hoogste eindklassering ooit. Ook op het EK van 2021 waren onze zuiderburen aanwezig. Toen werden zij in de kwartfinale door Italië naar huis gestuurd. De kwalificatie voor dit WK verliep voor België vrij probleemloos. Het land verloor in de poule met onder andere Wales en Tsjechië niet één keer. De Nations League-campagne was iets minder succesvol voor de ploeg van Roberto Martinez. In de poule met Nederland, Wales en Polen eindigde België als tweede en ze verloren zelfs twee keer van buurland Nederland. Daarnaast speelde België dit jaar ook nog een aantal oefenwedstrijden. Zo werd Burkina Faso met 3-0 opgerold. Tegen Ierland kwam België niet verder dan een 2-2 gelijkspel. Voorafgaand aan het WK oefenen de Belgen nog tegen Egypte, waarna ze op 23 november officieel aftrappen tegen Canada. Op 27 november is Marokko de tegenstander. De groepsfase eindigt voor België met een wedstrijd tegen Kroatië.

Canada

Canada gaat in 2022 voor de tweede keer deelnemen aan een WK. De eerste keer in 1986 liep uit op een flinke teleurstelling: Canada verloor alle drie de groepswedstrijden en moest het toernooi snel verlaten. In Qatar gaan de Canadezen op jacht naar hun allereerste WK-overwinning. De selectie van Canada kent een aantal spelers die furore maken in Europa. Zo zitten linksachter Alphonso Davies (Bayern München) en aanvallers Tajon Buchanan en Cyle Larin (beiden Club Brugge) bij de selectie. Ook belangrijke doelpuntenmaker Jonathan David (Lille) is in Qatar van de partij. De rest van de selectie speelt overwegend in de Amerikaanse Major League Soccer. Opvallende naam op de lijst is oud-PSV’er Atiba Hutchinson (Besiktas). De verdedigende middenvelder speelde dit seizoen nog geen minuut, maar mag desondanks mee naar het WK. Ook oud-Roda JC-spits Iké Ugbo (Troyes) heeft een uitverkiezing voor de Canadese selectie verdiend. Wat betreft sterspeler Alphonso Davies houden de Canadese voetbalfans hun hart vast: de verdediger kampt met een hamstringblessure en hoopt op tijd fit te zijn voor de eerste wedstrijd.

Canada is de nummer 41 van de FIFA-wereldranglijst. Het land uit Noord-Amerika wist knap eerste te worden in de CONCACAF-kwalificatiereeks en wist dus Mexico en de Verenigde Staten achter zich te houden. De ploeg van John Herdman eindigde net als Mexico op 28 punten, maar had een veel beter doelsaldo. Zo kregen de Canadezen in veertien wedstrijden slechts zeven doelpunten tegen. Ook wisten les Rouges in 2021 de finale van de CONCACAF Gold cup te bereiken. Daarnaast speelden ze ter voorbereiding op het WK een aantal oefenwedstrijden. Tegen Uruguay werd er met 2-0 verloren en ook van Bahrein werd niet gewonnen: 2-2. Gastland Qatar werd echter wel met 3-0 opgerold. Op 17 november oefenen the Canucks nog tegen Japan. Het echte werk begint voor Canada op 23 november, want dan is in het Ahmad Bin Ali stadion België de tegenstander. Daarna staan op 27 november en 1 december respectievelijk de duels tegen Kroatië en Marokko op het programma.

Marokko

Marokko gaat deze winter voor de zesde keer meedoen aan het WK voetbal. Van de vijf keer hiervoor werd slechts in 1986 de achtste finale bereikt. Om dit jaar weer de volgende ronde te bereiken, heeft Marokko een aantal oud-Eredivisie-sterren meegenomen naar Qatar. Zo behoren Hakim Ziyech (Chelsea), Noussair Mazraoui (Bayern München) en Sofyan Amrabat (Fiorentina) tot de Marokkaanse selectie. Met Achraf Hakimi (PSG) en Yassine Bounou (Sevilla) heeft Marokko nog twee wereldsterren in huis. Een groot gemis voor de Marokkanen is het ontbreken van Amine Harit (Olympique Marseille). De middenvelder liep vlak voor het WK een knieblessure op en werd in tranen van het veld gedragen. De man die de ballen erin moet gaan schieten voor Marokko is Youssef En-Nesyri (Sevilla). Hij wist in tien wedstrijden in La Liga dit seizoen het net echter nog niet te vinden. In de Champions League had de spits meer succes: daar scoorde hij tweemaal.

Marokko gaat met een goed gevoel richting het WK. Het land wist zich voor het toernooi te kwalificeren door eerste te worden in de groep met Guinee-Bissau, Guinee en Soedan. Vervolgens werd in het beslissende tweeluik afgerekend met de Democratische Republiek Congo: 5-2. Onder nieuwe trainer Walid Regragui werden de eerste twee wedstrijden niet verloren. Zo werd Chili met 2-0 verslagen en hield Marokko tevens het doel schoon tegen Paraguay: 0-0. Ook wonnen de Leeuwen van de Atlas de eerste twee duels van de kwalificatiereeks voor de Afrika Cup. Liberia werd met 2-0 verslagen en Zuid-Afrika verloor met 2-1 van het Marokkaanse elftal. De Afrika Cup van 2022 verliep echter niet zo vlekkeloos: In de kwartfinale van het toernooi werd Marokko naar huis gestuurd door het Egypte van Mohamed Salah. Op 23 november begint het WK met de groepswedstrijd tegen Kroatië. Later zijn Belgie en Canada op 27 november en 1 december de opponenten.



Kroatië

Kroatië reist met een heleboel bekende namen af naar Qatar. De finalist van 2018 heeft onder andere Luka Modric (Real Madrid), Mateo Kovacic (Chelsea), Ivan Perisic (Tottenham Hotspur) en Andrej Kramaric (TSG Hoffenheim) opgenomen in de selectie. Ook toptalent Josko Gvardiol (RB Leipzig) gaat zijn WK-debuut maken in Qatar. De twintigjarige centrale verdediger is al anderhalf jaar onbetwiste basisspeler in de Bundesliga en staat naar verluidt op het wensenlijstje van Pep Guardiola bij Manchester City. Daarnaast is ook de makkelijk scorende Mislav Orsic (Dinamo Zagreb) van de partij. De linksbuiten scoorde dit seizoen al dertien keer in 21 wedstrijden. Hij was tevens acht keer aangever. Opvallende afwezige bij de Kroaten is Josip Brekalo (Wolfsburg). De pas 24-jarige aanvaller is al 33-voudig international en scoorde tot dusver vier keer voor zijn land. Bondscoach Zlatko Dalic hoeft geen rekening te houden met blessures.

Kroatië gaat in Qatar voor de zevende keer meedoen aan het WK. Het land bestaat pas sinds 1994 en was alleen in 2010 niet gekwalificeerd voor de eindronde. Kockasti heeft zich voor dit WK gekwalificeerd door onder andere boven Rusland, Slovenië en Slowakije te eindigen in de groepsfase. Ook in de Nations League werd Kroatië eerste in de groep. In een zware poule hielden zij zowel Denemarken als Frankrijk achter zich. Op het Europees kampioenschap van 2021 maakte Kroatië echter een mindere indruk. In de achtste finale werden ze door Spanje naar huis gestuurd. Het Kroatische elftal oefende eerder dit jaar tegen Bulgarije en Slovenië. Die wedstrijden eindigde respectievelijk in een 2-1 overwinning en een 1-1 gelijkspel. Voor het WK oefent Kroatië nog tegen Saudi-Arabie. Op 23 november staat de eerste poulewedstrijd tegen Marokko op het programma. Vier dagen later is Canada de tegenstander. Op 1 december speelt de finalist van 2018 tegen België.