Wormuth slaat terug na ontslag: ‘Werksituatie was geestelijk onveilig’

Maandag, 14 november 2022 om 17:46 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 19:27

Frank Wormuth slaat in een fel statement terug naar FC Groningen en technisch directeur Mark-Jan Fledderus. De Duitse oefenmeester werd maandagochtend door de Trots van het Noorden op straat gezet. Fledderus noemde de aanstelling van Wormuth in een persbericht ‘een inschattingsfout’.

“Voordat ik een contract bij FC Groningen tekende heb ik met Mark-Jan Fledderus en Wouter Gudde meerdere gesprekken gehad over de toenmalige situatie bij de club”, schrijft Wormuth nu in een statement. “Het werd mij al snel duidelijk dat het geen makkelijke situatie was, maar dat het een eis was om die te veranderen. Ik werd door hen overtuigd dat die situatie in goede samenwerking te veranderen was. Mark-Jan kende mijn werkwijze en ik had er vertrouwen in dat hij mij ter zijde zou staan gedurende het veranderingsproces, want veranderingen geven altijd weerstand. Helaas was die aanname een grote vergissing van mij.”

Wormuth zegt vrij snel in de voorbereiding ‘benodigde oplossingen’ bij de directie te hebben aangedragen. “Die oplossingen zijn er helaas nooit gekomen. Sterker nog: de pijlen werden al vrij snel op mij gericht. In plaats van dat de niet gewenste situatie moest veranderen werd mij dagelijks verzocht om mij aan te passen aan die niet gewenste situatie. Dat stond voor mijn gevoel haaks op datgene wat mij gevraagd was en waarvoor ik naar FC Groningen ben gekomen. Daardoor veranderden de spelregels, met alle gevolgen van dien.” Wormuth geeft aan zich daar totaal niet prettig bij gevoeld te hebben. “Persoonlijk heb ik de dagelijkse werksituatie daardoor als zwaar en regelmatig als geestelijk onveilig ervaren.”

De trainer herkent zich dan ook niet in het beeld dat door Fledderus in het persbericht van FC Groningen over hem is geschetst. “Het ontbreekt aan een juist feitenrelaas. Tevens worden oorzaken en gevolgen niet conform de feitelijkheden weergeven. Het is mijn taak om uit spelers te halen wat er in zit. lets wat mij tot nu toe prima gelukt is in mijn carrière. Wat er in spelers zit is echter niet mijn verantwoordelijkheid. Die ligt bij anderen. Ik werk met de spelers die ik ter beschikking krijg en dat doe ik altijd met heel veel passie en plezier.”